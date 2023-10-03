 

Родной человек не явился на открытие памятника Моисееву: почему

03.10.2023, 0:20, Новости дня
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Заслуженный артист России скончался 27 сентября 2022 года на 69 году жизни — певцу так и не удалось оправиться от инсульта. На днях, в годовщину смерти, народному артисту поставили памятник. Производство и установку статуи Бориса Моисеева высотой в три метра оплатил его директор Сергей Горох, сообщает Пятый канал.

На мероприятие прибыли многие близкие хореографа и поклонники его творчества, при этом среди селебрити почтить память артиста явились только певец Николай Трубач, выступавший в свое время дуэтом с покойным, и продюсер Леонид Дзюник, известный по работе с группой “Тату”. По его словам, хорошо, что хоть венки прислали — значит, помнят. Трубач его поддержал:

“Год назад в эти дни был весь здесь шоу-бизнес […] А сейчас… дела. […] Все очень занятые.“, — отметил певец.

Проигнорировал открытие памятника и брат Моисеева Маркс Толкач, хотя и обещал прилететь на годовщину: мужчина живет в Канаде и не смог присутствовать на похоронах. Возможно, все дело в завещании Бориса Моисеева: тот никак не упомянул в нем Толкача и все оставил своему директору. Маркс обвиняет Гороха в воровстве и утверждает, что тот много лет настраивал певца против всех членов его семьи. Не исключает брат Бориса и того, что именно директор довел его до четырех инсультов.

Горох, в свою очередь, реагирует на эти слова с пониманием и утверждает, что пытался связаться с Толкачом, но безуспешно. Большая часть близких Бориса Моисеева поддержали в этом конфликте именно Гороха. По их словам, брат не просто не горел желанием поддерживать связь с певцом при жизни, но даже и двух слов не написал, когда тот умер.


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