Рупор кремлевской пропаганды: Воздушные операции Китая в районе Тайваня. Сентябрь 2023
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Полеты ВВС НОАК в районе Тайваня в сентябре 2023 года.
Основная масса замеченных китайских самолетов входящих в опозновательную зону ПВО Тайваня проходила к югу от острова.
Всего было зафиксировано 565 самолето-вылетов.
Также в сентябре Китай еще раз подчеркнул, что не считает "срединную линию" в Тайваньском проливе между материкивоым Китаем и Тайванем существенной. Ее наличие официальный Пекин не признает.
США продолжают обучение армии Тайваня и готовят поставки оружия на остров в ближайшие месяцы.
Многое решат ближайшие выборы президента, которые определят темпы продвижения сложившейся ситуации к войне.
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Источник: Colonel Cassad
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