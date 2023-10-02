Рупор кремлевской пропаганды: Воздушные операции Китая в районе Тайваня. Сентябрь 2023

Полеты ВВС НОАК в районе Тайваня в сентябре 2023 года.

Основная масса замеченных китайских самолетов входящих в опозновательную зону ПВО Тайваня проходила к югу от острова.

Всего было зафиксировано 565 самолето-вылетов.

Также в сентябре Китай еще раз подчеркнул, что не считает "срединную линию" в Тайваньском проливе между материкивоым Китаем и Тайванем существенной. Ее наличие официальный Пекин не признает.

США продолжают обучение армии Тайваня и готовят поставки оружия на остров в ближайшие месяцы.

Многое решат ближайшие выборы президента, которые определят темпы продвижения сложившейся ситуации к войне.

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