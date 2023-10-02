Мнение: «Новой газете» нужна ваша помощь!

Говорить правду в России сегодня — опасно, но мы продолжаем!



И.о. главного редактора «Новой» Сергей Соколов рассказывает, почему мы запустили марафон в поддержку газеты.

«Новая газета» — это 30-летняя история независимого российского СМИ. Ее не смогут отменить политически мотивированные суды.

❌ Все атаки, блокировку наших ресурсов, отзыв лицензий у редакции, которая 1 апреля встретила свое 30-летие, мы считаем антиконституционными. Это — политические решения, цель которых — лишить вас, наших читателей, независимой информации, оставить наедине с пропагандой.

«Стань со-участником» — донорская платформа российской «Новой газеты», запущенная в 2018 году. Сегодня более 12 тысяч читателей поддерживают нас.

Рекуррентные пожертвования помогают коллективу вести независимую редакционную политику, а нашим журналистам — продолжать честно делать свою работу, несмотря ни на что.

🔸 Поддержите нашу работу. Сейчас это важно как никогда 👉 https://supportnovaya.club

PS Прошу перепостить!

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