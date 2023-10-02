Скандалы: Что осталось в России у бывшего госминистра Нагорного Карабаха и миллиардера Рубена Варданяна

Арестованному миллиардеру в Азербайджане грозит до 14 лет колонии

Миллиардер Рубен Варданян арестован азербайджанскими военными на мосту Акари при попытке покинуть Арцах и въехать на территорию Армении. Фотография его задержания, предоставленная погранслужбой Азербайджана, облетела все мировые информагентства. На снимке размыты его руки, вероятно, закованные в наручники. — 27 сентября Государственная пограничная служба задержала нелегально въехавшего в страну и работавшего в должности так называемого государственного министра Нагорно-Карабахской Республики Рубена Карленовича Варданяна. Его доставили в Баку и передали госорганам для принятия решения, — сообщает азербайджанская сторона.

Азербайджанские силовики уже предъявили Рубену Варданяну обвинение по трём статьям: «Финансирование терроризма», «Участие в создании и деятельности вооружённых формирований, не предусмотренных законодательством» и «Организация незаконного прибытия иностранца или лица без гражданства». Ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Какой бизнес есть у миллиардера в России

В первую очередь будет уточняться гражданство Варданяна.

— Если он и сейчас является гражданином РФ, то Москва получит информацию насчёт его задержания и будет защищать его права, — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Я не уверен, поэтому и не берусь это комментировать точно, но у него было российское гражданство. Если он вышел из российского гражданства, то это другое дело.

Напомним, в 2021 году Рубен Варданян был 119-м в списке богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в миллиард долларов. Но после начала СВО он решил отказаться от российского гражданства. В декабре 2022-го президент России Владимир Путин это прошение удовлетворил. Бизнесмен отбыл в Нагорный Карабах, где до последнего времени занимал должность премьера.

Рубен Варданян прославился как основатель инвестиционной компании «Тройка диалог», через которую, согласно расследованию западных журналистов, якобы было выведено из России за рубеж около $4,6 млрд. Ещё он известен в качестве первого президента школы «Сколково» и бывшего члена правления «Росгосстраха».

По информации базы «СПАРК-Интерфакс», после отъезда в Арцах весь свой российский бизнес миллиардер отдал в доверительное управление компании «Кью капитал». Её уставный капитал — 4,5 млрд рублей, доходы в прошлом году составили 800 млн рублей. Владельцы: офшор TD Advisors и супруга Варданяна Вероника Зонабенд.

Всего Рубен Варданян передал под контроль «Кью капитал» доли в нескольких компаниях:

20% — в «Автоинвест». Это управляющая холдингами компания. По состоянию на декабрь 2021 года, была держателем 23,54% акций КамАЗа. Согласно бухгалтерской отчётности, в 2022-м её расходы составили минус 3,5 млрд рублей при почти полном отсутствии доходов, чистые активы усохли с 16 млрд до 13 млрд рублей.

По 60% — в «Филгуд», «Инфраструктуру благотворительности» и «Бюро дополненной реальности». Это консалтинговая группа Philin, оказывающая благотворительным НКО в России услуги юридического, финансового, GR, HR и грантового сопровождения, по прохождению проверок и предупреждению рисков. У неё есть патент на «систему интеллектуализации финансово-экономической деятельности некоммерческих организаций с модулем шаблонизации на основе нейронных сетей». Суммарные доходы грязными — около 150 млн рублей в год, но чистая выручка копеечная.

33% — в «Импакт будущее». Это международная компания Global Venture Alliance, реализующая проекты в области корпоративных инноваций, акселерации стартапов и управляющая венчурными фондами. Учреждена три года назад и уже разорила хозяев на 20 млн рублей. У бизнеса нашли нарушение: недостоверно указан гендиректор.

50% — в «Атланты» и 35% — в «Атланты Северо-Запад». Это закрытый бизнес-клуб со слоганом «Сокращение дистанции к реализации вашего запроса». За пять лет существования доходы выросли со ста до трёхсот миллионов, но на чистую прибыль бизнес вышел лишь в прошлом году.

25% — в «Восход». Это дилерская фирма по ценным бумагам. В прошлом году в неё было влито активов почти на 200 млн рублей. Прибыли нет.

Также у доверительного управляющего — компании «Кью капитал» жены Варданяна — в залоге находятся белгородский промышленный парк «Комбинат», у которого есть лицензия на добычу полезных ископаемых, и подмосковное производство пластмассы.

В собственности структур, связанных с семьёй Варданяна и его партнёров, остаётся бизнес-центр «Романов двор» в районе Арбата, в двух шагах от Кремля. Это одна из самых дорогих коммерческих недвижимостей в Москве, судя по актуальным расценкам, она может приносить около 3 млрд рублей выручки ежегодно.

Недвижимость семьи Варданяна в России

По данным СМИ, близкие Варданяна, например жена Вероника Зонабенд, сейчас в столице России. Вероятно, они занимают квартиру площадью 230 квадратов стоимостью около 400 млн рублей в люксовом ЖК «Романов» (находится напротив БЦ «Романов двор»). Это здание относится к кварталу бывших доходных домов графа Шереметева, где в СССР жили Хрущёв, Молотов, Ворошилов, Косыгин, Будённый, Жуков и другие бонзы партии. В настоящее время оно капитально отремонтировано и выглядит превосходно. Ворота охраняют скульптуры львов. Во дворе, освещаемом старинными фонарями, воссоздана дореволюционная аристократическая атмосфера. Все квартиры оборудованы системами «умный дом».

Рубен Варданян был прописан в Москве на 150 квадратах в «Петровском дворике». Это эксклюзивный жилой комплекс из шести отреставрированных исторических особняков (построены при Александре III) на второй линии Страстного бульвара. Круглосуточно охраняется, есть КПП, кругом камеры. Такая недвижимость потянет на 150 млн рублей.

У семьи Варданян есть ещё трёшка примерной ценой 70 млн рублей в знаменитом «Доме ста роялей» в переулках Тверской улицы. Это сталинка, где располагается Союз композиторов и раньше жили Галина Вишневская, Мстислав Ростропович, Георгий Свиридов и другая музыкальная элита.

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”