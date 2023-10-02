 

Нарколог из Воркуты изобрёл детскую водку

02.10.2023, 11:33, Разное
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Вышедший на пенсию нарколог из Воркуты Иван Дмитриев сообщил об изобретении им детской водки – безалкогольного напитка, схожего по вкусовым и послевкусовым качествам с любимым лакомством россиян.

Об этом он рассказал региональному изданию «Воркутинский шахтёр». Врач и естествоиспытатель настаивает, что главная цель детской водки – профилактика алкоголизма в будущем.

– Выпьет юноша немного такой огненной воды, ему станет плохо, наступит помутнение в голове, усложнится моторика, возможна рвота, а главное – на следующий день отходняк и сушняк. Ребёнок поймёт, что алкоголь наносит серьёзный вред здоровью, и будет остерегаться его, – пояснил Дмитриев.

Интервьюер поинтересовался у доктора, проводились ли клинические испытания напитка и не вреден ли он для здоровья несовершеннолетних.

– Я бы с удовольствием их провёл, даже мог бы составить компанию за столом, – ответил медик. – Но нет необходимой фокус-группы, да и родители пока не соглашаются отпустить своих чад поучаствовать в научном эксперименте.

Дмитриев добавил, что также работает над созданием детского табака и детской марихуаны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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