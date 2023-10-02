 

Samsung объявил дату презентации Galaxy S23 FE и других новинок

02.10.2023, 11:10, Разное
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Индийское подразделение компании Samsung официально анонсировало дату презентации своего смартфона Galaxy S23 FE, а также ряда других продуктов, предназначенных для фанатов бренда. Информацию об этом предоставил портал Gizmochina.

Согласно опубликованному постеру Samsung India, презентация смартфона Galaxy S23 FE состоится 4 октября. Кроме этого компания также опубликовала тизеры нового планшета, который, по неофициальной информации, будет представлен как Galaxy Tab S9 FE. В этот же день на мероприятии будут представлены также наушники Galaxy Buds FE.

Судя по слухам, Galaxy S23 FE будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Производительность устройства зависит от региона и включает в себя чипы Snapdragon 8 Gen 1 или Samsung Exynos 2200. Смартфон также получит тройную камеру с разрешением 50, 8 и 12 Мп и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Зарядка устройства будет поддерживать мощность 25 Вт.

Galaxy S23 FE станет последним представителем линейки Fan Edition, предшественником которой был Galaxy S21 FE, выпущенный в начале 2022 года, за месяц до анонса флагманской серии Galaxy S22.


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