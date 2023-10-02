Повышение пенсионного возраста прибавило рынку труда РФ 1,7 млн человек

По данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы, повышение пенсионного возраста в РФ оказало положительное воздействие на ряд важных аспектов. Это решение привело к сокращению числа пенсионеров и коэффициента демографической нагрузки до уровней, близких к десятилетней давности.

За период с 2018 по 2022 годы российский рынок труда получил дополнительные 1,7 миллиона работников, что существенно улучшило ситуацию. Это привело к снижению уровня безработицы среди граждан старшего возраста в 2022 году по сравнению с 2018 годом.

Без повышения пенсионного возраста, которое было инициировано в 2018 году, российский рынок труда мог бы столкнуться с еще более ощутимым дефицитом рабочей силы. Этот вывод был сделан экспертом Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктором Ляшоком в ходе Пятого Российского экономического конгресса. Его работа была основана на данных выборочного обследования рабочей силы, проводимого Росстатом, и результатов анализа.

В 2018-2023 годах численность пенсионеров по старости уменьшилась на 2,4 миллиона человек, включая влияние повышения пенсионного возраста, и составила 34,2 миллиона человек к началу 2023 года. Это самый низкий показатель с 2014 года.

Коэффициент демографической нагрузки, который измеряет отношение численности нетрудоспособного населения к численности трудоспособного, также снизился после 2020 года и достиг уровня 2014 года. Средний фактический возраст выхода из рынка труда увеличился на 1,1 года для мужчин и на 2,1 года для женщин с начала реформы пенсионной системы.

Повышение пенсионного возраста также стимулировало участие граждан старшего возраста в официальном трудоустройстве. Экономическая активность для женщин в возрасте 55-59 лет выросла на 12,8 пунктов, а для мужчин в возрасте 60-64 лет – на 10,6 пунктов. Кроме того, уровень участия в рабочей силе вырос и в других возрастных группах.