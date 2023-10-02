 

«Древняя библиотека пришельцев» в Египте под Сфинксом может быть уничтожена

02.10.2023, 7:50, Разное
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Египетский Сфинкс хранит в себе тайны, которые могут изменить представление о прошлом человечества.

Недавние исследования поднимают вопрос о существовании «Древней библиотеки пришельцев», скрытой под этим величественным сооружением, и ее возможной потере из-за продолжительных наводнений, пишет Daily Star.

Веками многие верили, что Сфинкс был просто невероятным памятником из известняка, но секреты, которые скрываются в его недрах, могут оказаться гораздо более удивительными. Существует теория, что под этим древним монументом находится библиотека, которая содержит знания, оставленные пришельцами или, возможно, более развитым обществом, чем наше.

Эксперт по неопознанным летающим объектам (НЛО) Марк Кристофер Ли из NubTV говорит, что с каждым новым открытием о НЛО, мы приближаемся к пониманию истории, которая может сильно отличаться от той, которую мы знаем:

– Инопланетяне помогли построить эти сооружения, или мы имеем дело с более развитым обществом, чем мы думали? Я действительно думаю, что сейчас мы понимаем, что история, какой мы ее знаем, не соответствует действительности. Возможно, с раскрытием информации об НЛО мы сможем приблизиться к пониманию нашего истинного происхождения.

Один из наиболее загадочных аспектов этой библиотеки – это возможное существование «Зала записей». В 1930-х годах американский ясновидящий Эдгар Кейси заявил, что этот зал использовался выжившими в затерянном городе Атлантида для сохранения своей истории. И, хотя никаких конкретных доказательств этому заявлению пока не найдено, его описание интерьера впечатляет.

По словам Кейси, этот «Зал записей» имеет форму пирамиды внутри и, предположительно, содержит произведения на египетском языке и языке людей с Атлантиды. Пока этот таинственный Зал не обнаружен, исследователи продолжают поиски под Сфинксом и рекой Нил, с надеждой, что они смогут раскрыть его секреты.


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