 

Рупор кремлевской пропаганды: Бразилия заблокировала поставки оружия на Украину

01.10.2023, 22:05, Разное
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Бразилия заблокировала поставки оружия на Украину

Неожиданные новости (https://t.me/tupireport/14360) из Бразилии: оказывается, администрация Лулы да Силвы не смогла продать старое вооружение Германии из-за давления России.

По словам министра обороны Жозе Мусио, правительство Бразилии было вовсе не против продать Германии списанные боеприпасы, которые позднее оказались бы на Украине. В сделку ворвалась Россия, заявив следующее:

«Мы продаём вам удобрения, так что нам надо это обсудить»

Берлин (и Киев) так и не получил боеприпасы, поэтому впоследствии заблокировал (https://t.me/favelasemrus/5014) сделку по продаже бразильских БТР «Гуарани» на Филиппины.

Заявление министра Мусио очень похоже на попытку оправдаться перед западными партнерами, особенно в контексте увеличения заказа на шведские истребители SAAB. Мол, мы бы рады вам помочь, вот только русские нас держат за шею.

Впрочем, если Мусио не врет и бразильские боеприпасы не оказались на Украине благодаря своевременному вмешательству России, остаётся только поаплодировать нашему МИД — один из немногих реальных успехов на латиноамериканском направлении с начала СВО.

https://t.me/favelasemrus/5155 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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