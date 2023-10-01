Рупор кремлевской пропаганды: Бразилия заблокировала поставки оружия на Украину
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Бразилия заблокировала поставки оружия на Украину
Неожиданные новости (https://t.me/tupireport/14360) из Бразилии: оказывается, администрация Лулы да Силвы не смогла продать старое вооружение Германии из-за давления России.
По словам министра обороны Жозе Мусио, правительство Бразилии было вовсе не против продать Германии списанные боеприпасы, которые позднее оказались бы на Украине. В сделку ворвалась Россия, заявив следующее:
«Мы продаём вам удобрения, так что нам надо это обсудить»
Берлин (и Киев) так и не получил боеприпасы, поэтому впоследствии заблокировал (https://t.me/favelasemrus/5014) сделку по продаже бразильских БТР «Гуарани» на Филиппины.
Заявление министра Мусио очень похоже на попытку оправдаться перед западными партнерами, особенно в контексте увеличения заказа на шведские истребители SAAB. Мол, мы бы рады вам помочь, вот только русские нас держат за шею.
Впрочем, если Мусио не врет и бразильские боеприпасы не оказались на Украине благодаря своевременному вмешательству России, остаётся только поаплодировать нашему МИД — один из немногих реальных успехов на латиноамериканском направлении с начала СВО.
https://t.me/favelasemrus/5155 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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