Когда хочется тепла: 5 легких романов на один вечер

“Слабости сильной женщины”, Анна Берсенева

Автор платформы для digital-авторов Литрес Самиздат Анна Берсенёва (в действительности Татьяна Сотникова) – профессиональный филолог, автор монографий о Маяковском и Чехове. В качестве писателя она впервые попробовала свои силы в 1993 году и с тех пор работает в жанре интеллектуальной прозы и любовных романов, многие из которых были взяты за основу телевизионных сериалов. В частности, эта книга была экранизирована. В центре сюжета – история жизни Леры Вологдиной. Героиня бросает учёбу и начинает свой бизнес в надежде помочь поправить здоровье своей матери. Но, справляясь с трудностями и становясь “self-made woman”, она понимает, что ее характер необратимо меняется, а вместе с ним и окружающая ее жизнь – она рушится и заходит в тупик. Как найти из него выход и возможно ли вновь стать обычной слабой женщиной?

“Книжная кухня”, Ким Чжи Хе

Южнокорейская

писательница Ким Чжи Хе признавалась, что писала этот роман будучи на распутье

– ей нужно было сделать сложный выбор, от которого зависела вся ее дальнейшая

жизнь. Это состояние души неизбежно сказалось на характере героев книги – они

ищут себя и задумываются о ценности жизни. Такова Ю Чжин, которая оставляет

шумный Сеул и успешно начавшуюся карьеру, чтобы открыть книжное кафе-пансионат

в маленькой деревушке. Здесь, любуясь природой и наслаждаясь естественным

течением жизни, она готовит постояльцам вкусный кофе и к нему подбирает книгу

по вкусу. И – волшебство не заставляет себя ждать. В местечко стекаются самые

интересные люди, завязываются содержательные разговоры и глубокие отношения.

“Один день мисс Петтигрю”, Уинифред Уотсон

Уинифред Уотсон начала писать из-за спора со своим родственником, который, сетуя на то, что она читает вздор, заявил, что Уотсон может написать книгу получше. Однако её первый роман пролежал в столе несколько лет, пока одно английское издательство не объявило, что ищет новых авторов и принимает рукописи. “Так литература получила еще одного талантливого автора”, – писали газеты. Книги Уинифред Уотсон стали издавать миллионными тиражами на родине и переводить на другие языки, а также ставить по ним радиоспектакли. Мисс Мисс Петтигрю живёт удивительную жизнь – она скромная гувернантка, но из-за прямоты своего характера и дерзости не приживается ни в одном доме. Но судьба посылает ей новое место работы – известная актриса ищет помощницу. Так дочь викария и экс-гувернантка попадает в светское общество Лондона 1930-х годов с его ночной жизнью и роскошью. Благодаря этому жизнь скромной женщины меняется к лучшему.

“Жизнь, которая не стала моей”, Кристин Хармель

Кристин

Хармель начала свой творческий путь как журналист – в региональной газете она

писала репортажи о спорте, но быстро поняла, что ей тесно в этой профессии. В

качестве основного жанра на писательском поприще она выбрала сентиментальные

женские романы, в центре которых – сложные и неоднозначные характеры. Такова

Кейт, внешняя жизнь которой кажется вполне устроенной. Она живет в Нью-Йорке и

ведёт частную практику как специалист по музыкальной терапии. Это размеренное

существование однажды прерывают необычные сны – Кейт видит мужа, который погиб

много лет назад. В этой параллельной реальности оказывается, что у неё с

супругом есть дочь. Женщина озадачена и пытается понять, что пытается сказать

ей близкий человек, который, как казалось, навсегда исчез из ее жизни.

“Кофе еще не остыл. Новые истории из волшебного кафе”, Тосикадзу Кавагути

Тосикадзу Кавагути работал как

сценарист и режиссёр, после чего решил заняться писательским ремеслом. И весьма

успешно – го дебютный роман “Пока не остыл кофе” был продан в Японии тиражом

более миллиона экземпляров, а критики называли его “новым Мураками”. В этом –

втором – романе автор продолжает рассказывать о посетителях маленького кафе,

которые надеются отправиться в прошлое. Они все знают, что в одном из пустынных

переулков старого Токио есть местечко “Фуникули Фуникула”, где уже более сотни

лет подают удивительный кофе – он не только тонизирует, но и устраивает

флэшбэк. Говорят, что это помогает двигаться по жизни дальше. Так ли это? И

можно ли что-то исправить в былом?

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