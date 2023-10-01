Названы риски и перспективы внедрения цифрового рубля

Российские банки внимательно оценивают расходы, связанные с внедрением цифрового рубля. Одним из первых банков, поделившихся информацией о затратах, стал Росбанк. Ольга Махова, топ-менеджер организации, сообщила, что их расходы составили 150 миллионов рублей за два года.

Основной статьей расходов оказалось создание специализированной инфраструктуры для цифровых расчетов. Банки подключаются к специальной платформе Центробанка и действуют как посредники между регулятором и клиентами. Однако даже эта роль потребовала от кредитных компаний значительных усилий, так как им пришлось настраивать сложные системы криптографии и обеспечивать информационную безопасность. Найм узкоспециализированных специалистов также потребовало существенных финансовых ресурсов.

Кроме того, к бремени банков прибавились санкции, что сказалось на проблемах с импортозамещением и технологической миграцией. В результате, переход на цифровой рубль оказался дорогостоящим для банков, особенно для тех, у кого большая клиентская база.

Следует отметить, что ключевая ставка Центробанка не повлияет на стоимость цифровых рублей, которые используются в расчетах, а не являются депозитами. Банки заинтересованы в переводе части клиентских остатков в цифровые активы, что позволяет им снизить стоимость фондирования практически до нуля.

С учетом этого обстоятельства, сроки окупаемости внедрения цифрового рубля становятся более конкретными, и в будущем они могут составить два-три года.

Тем не менее, на начальных этапах банки могут столкнуться с убытками от внедрения цифрового рубля. Аналитики компании “Яков и партнеры” оценивают риски потери доходов банков в размере до 50 миллиардов рублей в год. Это связано с тем, что бесплатные операции с цифровой валютой для граждан уменьшат доходы банков от комиссий за безналичные расчеты. Ставка за такие операции планируется на уровне всего 0,3% от суммы платежа. Поэтому банки могут проявлять сопротивление внедрению цифрового рубля, так как это может существенно снизить их доходную базу. Управляющий директор агентства НКР Станислав Волков отмечает, что это ситуация схожа с появлением Системы быстрых платежей, которая также подвергла часть доходов банков риску.