 

Минкульт выделил грант на создание мультсериала про противостояние древних русов и ящеров

01.10.2023, 15:33, Разное
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В число мультипликационных и кинематографических проектов, выигравших государственные гранты на 2024 год, попал мультсериал про противостояние древних русов и ящеров – об этом было объявлено на ведомственном форуме «КультУРА!».

Минкульт выделит авторам 52 млн рублей и будет ожидать результата до 2024 года.

Мультсериал задумали в студии Владимира Трехлебникова – близкого приятеля и партнёра Германа Стерлигова, владельца сети этнических магазинов «Коловратушка» и автора цикла книг о культурной и социальной чистоте для детей и взрослых. Проект в целом понравился чиновникам за счёт «жизнеутверждающей патриотической красной линии, пролегающей через сюжет и тесно переплетающейся с его деталями».

– Есть некоторые спорные моменты, которые мы попросили урегулировать. Например, ящерицы в качестве врагов русского народа – это абстрактно, но это хорошо. Однако почему они с пейсами? Это выглядит, как антисемитский выпад, причём абсолютно неприкрытый, – рассказал источник в ведомстве. – Мы попросили исправить. Нам ответили, что в финальной версии продукта всё сделают изящнее.

Анимационная студия уже начала закупку импортных графических станций, не дожидаясь фактического поступления денег от Минкульта. В первом сезоне задуманы 12 серий по 25 минут каждая; премьера состоится на телеканале «Культура» к концу следующего года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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