Мнение: Картина эгоцентрика

Почему так важно избавляться от эгоцентризма?

Эгоцентризм – это картина мира, в центре которой находится собственное Я.

Все прочие Я представляются не просто вторичными, не только подчиненными, зависимыми, но и вовсе не существующими.

Эгоцентрик не способен представить, что в картинах других людей есть другие Я, кроме его.

Умозрительно он может согласиться, что для каждого важнее собственные интересы, а вот представить этого не в силах.

Например, автор книги, которую мы сегодня разбирали, на словах охотно признает, что люди должны уважать друг друга.

Но когда она описывает ситуации, очевидно, что она не представляет, как в картине мира может быть больше одного Я. Это либо ее Я, либо Я того, с кем она идентифицируется, на кого она проецирует свое Я, за кого она выступает.

Например:

“Моя клиентка Дебора, юрист, сочла этот метод незаменимым во время переговоров с нахальным и грубым коллегой. Он все время перебивал ее, не давая Деборе ввернуть и словечко, постоянно повышал голос и отпускал непристойности. Однажды во время напряженного телефонного разговора она вдруг залаяла как собака в микрофон, пока он говорил.

Ошеломленный, он умолк и спросил: «Что вы сказали?». Дебора ответила: «Я сказала…» — и опять воспроизвела гавканье. Затем остановилась и сказала: «Именно так вы и говорите — как гавкающая собака. А теперь вот что, мистер Джонс, мы с вами хорошо подготовленные, высококвалифицированные, цивилизованные профессионалы.

Так что давайте вести себя соответственно и говорить вежливо и спокойно — так, чтобы каждый мог понять, что хочет сказать другой и чтобы нам удалось прийти к обоюдному соглашению».

Мистер Джонс пришел в замешательство, ибо не предполагал, что со стороны похож на гавкающую собаку. После того как Дебора воспользовалась способом зеркала, он стал абсолютно другим человеком — джентельменом, который слушал и говорил в весьма цивилизованной манере”.

Вот картина мира автора.

В ней есть Дебора, с которой она идентифицируется, помогая ей, ее Я-заместитель.

А коллега настолько зависит от оценки и мнения Деборы, что, получив строгое взыскание, переживает шок и катарсис. Автор представляет авторитет Деборы не просто большим, а грандиозным, затмевающим собственное Я коллеги.

До этого коллега был нахален, груб, отпускал непристойности, но стоило Деборе загавкать и сделать коллеге строгое внушение, он был потрясен, пристыжен и исправлен, как простая вещь, которую быстро починили ловкие руки мастера.

Вот это эгоцентричная картина мира. В ней на двоих есть одна воля, одно Я и это Я может приказать другому, имея на него могучее влияние.

Причем эгоцентрики воображают свое влияние на других многократно сильней, чем даже на себя.

В реальности они не способны повлиять даже на свои собственные склонности, на свои взгляды и желания, ими управляет поле, то есть система уже сложившихся представлений и привычек, сложившихся под влиянием обстоятельств, чужого авторитета и случайных событий. Они не могут управлять собой, однако воображают, что могут управлять другими, диктуя им, как надо чувствовать, думать и поступать.

Вот еще эпизод из книги, описанный с той же самой эгоцентричной позиции.

“Способ зеркала — лучший помощник в борьбе с Выскочка­ми-Тиранами, которые терпеть не могут, когда их злят и тиранят. Сунув Выскочке под нос образец его гадкого пове­дения, вы можете положить конец ядовитым выходкам.

У меня была пациентка, которая работала официанткой в элитном ресторане. Ее шеф — Выскочка-Тиран — орал на нее самым отвратительным образом, ругаясь по каждому незначительному поводу. Однажды моя клиентка немед­ленно откликнулась на эти обвинения в том же визгливом, оскорбительном тоне. Шеф умолк, разинув рот. «Это я так кричу?» — пролепетал он. «Да, так», — ответила девушка уже другим, спокойным, более приятным голосом.

Очень часто эти диктаторы, если сражаться с ними тем же оружием, испытывают одновременно изумление и от­вращение к своему поведению. В сущности, дав отпор их злости, можно раз и навсегда оградить себя от подобных выпадов. Крича громче, чем они, вы вновь обретете сме­лость.

Кроме того, в обращении с Выскочкой-Тираном подхо­дит способ скандала. Не позволяйте ему мучить вас своими «причудами» и наслаждаться вашим унижением. Наобо­рот, действуйте смело и хладнокровно. Получив от вас хо­лодный душ, который поставит его на место, Выскочка мо­жет даже зауважать вас. Не доставляйте ему удовольствия лицезреть ваш страх”.

Здесь на место ставят даже не коллегу, а начальника, причем делают это в самой грубой манере.

И что же?

Шеф сейчас же осознает всю глубину своих заблуждений и меняется.

Он получает “холодный душ”, он испытывает страх и раскаяние.

Эгоцентрики действительно уверены, что способны одним грубым окриком поменять все содержимое чужой головы, все приоритеты, все привычки.

В этом разгадка того, почему у эгоцентриков такие большие баги.

Каждый из багов – это стремление рулить другим на его территории, подчиняя другого своим желаниям, своим интересам, своим взглядам.

Штурман командует, Училка наставляет, Выскочка показывает пример, Попрошайка обвиняет, и каждый из 12 известных нам багов тем больше, чем сильней убежденность их хозяина, что второй подчиняется этому влиянию, меняется под авторитетом Я.

Не избавившись от эгоцентризма, невозможно даже приблизительно увидеть объективный мир, в котором каждый действует под влиянием своих, а не твоих установок, преследует свои, а не твои интересы.

Не может идти речь не только об эмпатии, не только об уважении, но даже о том, чтобы просто заметить других людей, заметить в качестве живых людей, а не предметов.

Вот смотрите:

“Однажды во время перелета в Бостон я познакомилась в самолете с владельцем крупного магазина, который при­менял этот способ при общении с изводящими его покупате­лями. Когда кто-нибудь из клиентов был не слишком веж­лив и покрикивал на хозяина магазина, он прекращал работу, смотрел на Тирана и громко спрашивал: «Это Джон? Нет, не может быть. Нет, нет, уверен, это Майк. Нет, думаю, что Сьюзен. Ну конечно!» Наконец назойливый покупатель не выдерживал и с удивлением спрашивал, о чем это он тол­кует. Тогда владелец магазина, глядя прямо в глаза поку­пателю, осведомлялся: «Я просто терялся в догадках, кто послал вас сегодня портить мне настроение». Затем он улы­бался, и это вызывало у Выскочки-Тирана ответную сму­щенную улыбку и вынуждало его вести себя более коррект­но и подобающе. Мой попутчик объяснил, что в течение долгих лет юмористический способ был его палочкой-выру­чалочкой”.

Владелец магазина объявляет покупателю, что единственная миссия его – портить (или не портить) ему настроение.

И это не только не бесит покупателя, у которого есть собственное настроение и собственные запросы, но почему-то радует и приятно смущает. Покупать мгновенно начинает симпатизировать странному продавцу, заигрывать и кокетничать с ним.

Не важно, придумала автор эту историю или услышала от такого же эгоцентрика как она, но в такой картине мира другие люди имеют только одну задачу – угодить эгоцентрику.

Вот еще. В книге, которую мы обсуждаем, на каждой странице блистательные примеры эгоцентризма.

“Чаще всего мне приходится сталкиваться с Невежами, когда я гуляю со своей собачкой, и они начинают рассказы­вать мне о своих псах. В большинстве случаев выясняется, что речь идет об умерших собаках. Я всегда прерываю их душещипательные истории. Немедленно, с помощью спо­соба открытого протеста я вмешиваюсь на полуслове и гово­рю: «Если ваша собака умерла, я не хочу говорить о ней», и перевожу разговор на другую тему, потому что мне не улыбается быть жертвой.

Слишком часто Невежи говорят столь вульгарные, гру­бые, нецензурные слова, что вы не верите своим ушам. Тогда остановите их с помощью способа зеркала. Предположим, Невежа говорит: «Парень, ты толстяк!» Вы отвечаете: «Мо­жет, я и толстяк, но это легко исправить. А ты мерзавец и не­вежа, и таким останешься».

Иногда этот метод не приносит результатов, особенно ес­ли вы имеете дело с недалеким человеком. Если он непроби­ваем, лишь способ скандала в состоянии отрезвить его”.

Смотрите, человек, который рассказывает автору о своем горе, почему-то называется ею Невежей.

Ее горе наверняка достойно всеобщего сочувствия, а вот горе какого-то Невежи – конечно нет, она не собирается становиться жертвой и тратить свою энергию на тупое ничтожество.

И вот еще эгоцентричный способ, которым автор советует расправляться с каждым, кто ей нахамил.

Незнакомец зачем-то обозвал кого-то толстяком и тот должен в ответ обозвать его мерзавцем и невежей и посулить остаться таким.

Почему автор думает, что такой ответ не жалок и глуп, а позволяет нанести второму рану?

Представьте себе, много ли авторитета у того, кому ни с того ни сего говорят “ты толстяк”? Ноль значимости, однако низкая оценка из его уст почему-то способна перевернуть все в душе Невежи. Логика эгоцентрика проста: его оценка обладает волшебной силой, потому что это говорит ОН, центр мира и его окрестностей, все остальные напрямую зависят от его Я.

В объективной картине мира все иначе.

В этой картине никому почти нет дела до того, что вы считаете, что вы думаете, если это противоречит их взглядам. Особенно нет дела тем, кто относится к вам никак, не испытывает к вам симпатии, не связан с вами родственными или деловыми связями.

Чем меньше эгоцентризма, тем проще встать на место другого человека и увидеть ситуацию его глазами, исходя из того, что у него – свои дела, свои потребности, своя воля.

Это и называется уважением к другим. Это представление о субъектности каждого человека.

Без этого будет незамутненное:

“Скряги являют собой классический тип вредных существ, ибо обладают необычайно низкой самооценкой. В общении со Скрягой вам может помочь способ спокойных вопросов. Задавая определенные вопросы, вы дадите ему понять, как неприятна скупость. Скорее всего Скряга будет смущен, уз­нав о вашей точке зрения. А ответы прольют свет на его скрытые страхи, что сделает вас более понимающим и тер­пеливым по отношению к оппоненту, даже если вам не нра­вится его поведение.”

Скряга обязательно будет смущен, когда узнает, что вам неприятна его скупость.

Ведь любой скряга, как и нескряга, считает вас своим Господином или даже Господом.

Узнав, что вам неприятно, он осознает все и поймет, как минимум откроет перед вами свои страхи, и тогда вы сможете вылечить его скупость своим светом.

В это сложно поверить, но автор искренне считает, что других можно изменить своими словами, а тех, кого изменить не удается, надо наказать изоляцией.

Эгоцентричное сознание считает самым страшным наказанием для другого человека – лишение его своего Я.

Это хуже, чем тюрьма, чем полная изоляция, это хуже смерти, поскольку единственный свет, который есть в мире, это эго эгоцентрика, а вне его эго – только тьма.

Поэтому на протяжении всей книги людей предлагается милосердно исправлять грозными окриками или нравоучениями, а если не получается, рвать с ними связи и пусть они летят в тьму, если не хотят стать лучше.

С чего начинается избавление от эгоцентризма, как вы думаете, друзья?

Разберите все, что я процитировала, с точки зрения шагов по уменьшению короны и правке локуса.