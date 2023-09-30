Мнение: Праздник для москвичей?

В Москве, оказывается, прошел митинг-концерт. Пишут, что пели Долина, Газманов, Маршал, Бабкина, Басков, Майданов, Зара, Шаман и др.. А выступили Владимир Машков, Евгений Петросян и др..

И сегодня, оказывается, праздничный день.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев так и написал в своем Telegram-канале. Мол, с праздником.



отсюда

Недоумеваю, почему митинг-концерт организовали только в Москве и в нескольких крупных российских городах? Почему не провели митинги-концерты во всех городах и селах России ? Это же вроде бы всероссийский праздничный день? А не только для москвичей, питерцев и телевизионщиков?

А еще задумался вот над этой медведовской фразой: «А новых регионов в составе России будет больше».

На что намекает Медведев? О каких регионах речь? Неужели об исконно русских территориях Казахстана? Или в прицеле и вовсе Аляска?

Фотография с московского митинга-концерта отсюда

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

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