Мнение: Праздник для москвичей?
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В Москве, оказывается, прошел митинг-концерт. Пишут, что пели Долина, Газманов, Маршал, Бабкина, Басков, Майданов, Зара, Шаман и др.. А выступили Владимир Машков, Евгений Петросян и др..
И сегодня, оказывается, праздничный день.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев так и написал в своем Telegram-канале. Мол, с праздником.
отсюда
Недоумеваю, почему митинг-концерт организовали только в Москве и в нескольких крупных российских городах? Почему не провели митинги-концерты во всех городах и селах России ? Это же вроде бы всероссийский праздничный день? А не только для москвичей, питерцев и телевизионщиков?
А еще задумался вот над этой медведовской фразой: «А новых регионов в составе России будет больше».
На что намекает Медведев? О каких регионах речь? Неужели об исконно русских территориях Казахстана? Или в прицеле и вовсе Аляска?
Фотография с московского митинга-концерта отсюда
Фотография Дмитрия Медведева отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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