Россия на 51-м месте в глобальном инновационном индексе 2023

В 2023 году РФ опустилась на четыре позиции в рейтинге “Глобальный инновационный индекс” Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и заняла 51-е место среди 132 стран. Наилучшие результаты РФ остаются в области развития человеческого капитала и науки, где она заняла 26-е место, наблюдается рост на одну позицию.

Однако позиция РФ существенно ухудшилась в сфере институтов, где она быстро снизилась с 89-го места в 2022 году до 110-го места. Оценки как ресурсной базы для инноваций, так и их результатов также ухудшились.

Следует отметить, что Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ выразил сомнения в достоверности полученных результатов.

Глобальный инновационный индекс, создаваемый ВОИС с 2007 года совместно с академическими партнерами, включая НИУ ВШЭ с 2021 года, показал, что РФ в 2022 году находилась на 47-м месте, а в текущем году опустилась до 51-го, находясь между Катаром и Чили. В 2021 году она была на 45-м месте, а в 2020 году – на 47-м.

Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной: Швейцария, США и Швеция, а за ними следуют Великобритания, Сингапур, Финляндия, Нидерланды, Германия, Дания и Южная Корея.

Китай занял 12-е место (в 2022 году – 11-е). ВОИС обратил внимание на то, что при оценке изменений позиций учтены данные за период пандемии и после нее, причем примерно 88% точек данных охватывают 2020-2023 годы, преимущественно на основе сведений за 2021 и 2022 годы.

Рейтинг составлен для 132 стран на основе 80 показателей и рассчитывается как среднее двух субиндексов: ресурсов для инноваций и их результатов. В 2023 году РФ продемонстрировала снижение оценок как ресурсной базы для инноваций (минус 12 позиций до 58-го места) и их результатов (минус 3 позиции до 53-го места), несмотря на рост в предыдущие годы.