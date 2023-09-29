Скандалы: Непотопляемый Репик

Пока «Биотэк» Бориса Шпигеля идёт ко дну, «Р-Фарм» Алексея Репика продолжает расширять бизнес

Очередным приобретением «Р-Фарм» вот-вот станет завод японской компании Takeda Pharmaceutical в Ярославле. Если сделка состоится, компания ещё более упрочит свои позиции крупнейшего российского производителя лекарств. А добавив в периметр своего бизнеса крупного дистрибьютора в лице «Биотэка», Алексей Репик сможет подняться ещё на несколько строк в рейтинге российских богачей.

Крупнейший российский производитель лекарств «Р-Фарм» и японская компания Takeda Pharmaceutical достигли принципиальных договорённостей о продаже завода зарубежной компании в Ярославле. В настоящее время идёт обсуждение возможной стоимости актива. Стоит отметить, что завод помимо прочего привлекателен своим удачным расположением, к тому же в Ярославле есть профильные учебные заведения, выпускающие специалистов для фармацевтической отрасли. То есть покупатель не только получит налаженное производство готовых лекарственных форм, но и сможет обеспечить его квалифицированными кадрами. Производственные мощности, рассчитанные на 90 млн ампул и более 3 млрд таблеток в год, были запущены 10 лет назад, в 2013 году. Сейчас эксперты фармрынка оценивают их примерно в 10 млрд рублей, но, по их словам, конечная сумма сделки будет зависеть от того, войдут ли в её периметр бренды японской компании.

И в Takeda Pharmaceutical, и в «Р-Фарм» отказываются комментировать возможную сделку до её завершения. По данным СМИ, интерес к покупке этого актива проявлял «Фармстандарт» Виктора Харитонина, но, по всей видимости, он не достиг особого успеха в переговорах. Тем не менее уже сейчас становится ясно, что в случае успешного завершения сделки «Р-Фарм» упрочит свои лидерские позиции на фармрынке, а её основатель Алексей Репик продолжит своё восхождение по «лестнице триумфа» Forbes. К слову, в 2022 году он занимал 64-ю строчку в рейтинге российских миллиардеров, а в текущем 2023-м – уже переместился на 45-ю позицию и явно намерен двигаться дальше.

При этом злые языки упорно продолжают называть Алексея Репика «основным выгодоприобретателем» по уголовному делу другого фармацевтического магната и политика – Бориса Шпигеля. Напомним, что реальный глава группы компаний «Биотэк» Шпигель (номинально большая часть предприятий группы оформлена на его жену Евгению) арестован и находится в СИЗО по обвинению в даче крупной взятки теперь уже бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Борис Исаакович считается в этом регионе фигурой столь влиятельной, что судебное разбирательство по делу Белозерцева – Шпигеля даже перенесли в Москву.

«Классики» и «современники»

Похоже, что от старшего поколения Алексей Репик твёрдо усвоил представление: эффективней всего бизнес работает в смычке с властью. Но если так, то применил его он по-новому. Молодой предприниматель (Алексей Евгеньевич Репик родился 27 августа 1979 года) не пошёл в депутаты или сенаторы, как это сделали, к примеру, тот же Борис Шпигель и многие другие бизнесмены эпохи 90-х. Он занялся активной общественной деятельностью. Так, с 2012 года Репик является сопредседателем по международной деятельности, с 2014-го – президентом, а с 2019-го по сей день – председателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Также с 2014 года он входит в состав Наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а с 2014 по 2017 год входил в состав Общественной палаты РФ, где был председателем Комиссии по вопросам инвестиционного климата. И это лишь малая часть длинного списка должностей, которые занимает Алексей Репик в различных экспертных и координационных советах при правительстве и других государственных органах. Добавим к этому, что он женат и является отцом четверых детей. Неизбежно возникает вопрос: как он всё успевает? Действительно, люди, знающие Репика лично, отмечают его феноменальную работоспособность. Но только ли она является залогом столь же феноменального успеха?

Биография Алексея Репика гласит, что на свою первую работу он устроился в довольно юном возрасте, потому что «дружил с компьютером». А уже в 2001 году, в возрасте 22 лет, основал собственную компанию «Р-Фарм». Открыть бизнес ему помогла мама Валерия Даева, специалист в строительной отрасли. Именно она добавила сыну недостающих денег и, по всей видимости, помогает до сих пор, теперь уже работая в его компании и отвечая за возведение новых заводов и филиалов. Злые языки, обвиняющие Репика в «связях со спецслужбами», опять-таки кивают на его маму, говоря о её контактах со службой материально-технического обеспечения одного из силовых ведомств.

К методам ведения бизнеса Алексея Репика давно уже есть вопросы. Так, с 2011 по 2014 год «Р-Фарм» исполнила 639 госконтрактов в Ярославской области, причём половина из них была получена компанией без какого-либо конкурса. В 2017 году «Р-Фарм» обвиняли в срыве 19 контрактов на закупки лекарств для ВИЧ-инфицированных пациентов. В 2018 году в офисе «Р-Фарм» было обнаружено более 20 электронных ключей разных фирм для участия в торгах. И это, кажется, лишь крохотная часть скандальных историй, из которых «Р-Фарм» практически не вылезает всё время своего существования. Для понимания: только за 2017 год в Арбитражном суде рассматривалось 67 дел о срыве компанией поставок лекарственных препаратов.

Собаки лают – караван идёт…

По идее, такой шлейф уже давно должен был привести к попаданию фирмы в реестр недобросовестных поставщиков, но нет – госконтракты продолжают литься потоком. Такое странное положение дел может объясняться не столько мифическими «силовиками», якобы стоящими за спиной Репика, сколько, вернее всего, как раз его активной общественной деятельностью. Какой региональный чиновник рискнёт встать на пути у человека, вхожего в самые высокие кабинеты? Среди самых «дорогих друзей» Алексея Репика чаще всего называют Татьяну Голикову, в 2007–2012 годах бывшую главой Минздрава, а ныне зампреда правительства РФ.

Отдельно отметим, что, судя по результатам поисковой выдачи, Алексей Репик не любит шума вокруг своей персоны. Даже несмотря на то что его супруга Полина Репик довольно известный бьюти-блогер и бизнес-вумен (у неё свой бренд женской одежды), найти личную информацию о нём в Сети практически невозможно. А скандальные истории с «Р-Фарм», которые уже не замнёшь, видимо, приходится воспринимать как неизбежную часть бизнес-процесса.

К слову, сейчас Алексей Репик является «всего лишь» председателем совета директоров группы «Р-Фарм Холдинг». В прошедшем году, попав под санкции Великобритании, он передал бизнес менеджменту компании и своей маме. Но, как говорится, все всё понимают. У Валерии Даевой в любом случае есть повод гордиться сыном – успешного бизнесмена и примерного семьянина вырастила. А вот США против Репика санкций не вводили…

Так что скорее всего «валенок, за которым стоят силовики» – это шутка, в которой лишь доля шутки. Те, кто мог бы стоять за Репиком, наверняка сидят в очень просторных кабинетах. И здесь нельзя не вспомнить, что Борис Шпигель, которого 21 июля в предынфарктном состоянии увезли из суда на скорой, может попросту не дожить до приговора. Идёт сезонный рост заболеваемости COVID-19, а именно этот фактор, как считается, обострил противостояние вокруг госконтрактов «Биотэка» и «Р-Фарм» в 2020–2021 годах. При этом «Р-Фарм» в отличие от «Биотэка» являлся не только дистрибьютором, но и производителем препаратов на основе действующего вещества фавипиравир (коронавир, арепливир). Эти лекарства можно выпускать в России как дженерики японского авигана, патент на который истёк в 2019 году.

Исходя из этого предположения, мог бы Алексей Репик прийти к выводу, что его ресурсы достаточно мощны, чтобы «попросить» конкурента подвинуться и «освободить поляну»? Гипотетически – вполне. А практически это станет понятно скорее всего в ближайшие месяцы.

Конкретно

Сразу после своего ареста 21 марта 2021 года Борис Шпигель связал это событие с попыткой отобрать у него бизнес. По его словам, за девять месяцев до этого некие люди вынуждали его отдать контрольный пакет «Биотэка», угрожая тюрьмой. Бывший сенатор также сообщил журналистам, что почти не может самостоятельно передвигаться, а врачи обнаружили у него рак. «Я не жилец, это точно», – сказал бизнесмен, отвечая на вопросы газеты «Коммерсантъ». В апреле 2023 года стало известно, что управляющим Группой компаний «Биотэк» стал Дмитрий Руцкой, сын политика и генерал-майора в отставке Александра Руцкого.

Алексей Волгин

Оригинал материала: “Наша Версия”