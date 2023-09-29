Великобритания отказывается возвращать в Россию раритетные фотографии Пушкина

Министерство культуры РФ направило жалобу в ЮНЕСКО на действия властей Великобритании из-за отказа вернуть увезённые в начале 2014 года раритетные фотографии поэта Александра Пушкина.

На снимках основоположник современной русской литературы запечатлён с супругой Натальей Гончаровой, няней Ариной Родионовной, другом Вильгельмом Кюхельбекер, любимым псом Барбосом и коллегой по цеху Николаем Гоголем во время обсуждения первого тома «Мёртвых душ».

В январе 2014 года Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе и Британский музей на год обменялись экспонатами – на Туманный Альбион отправились фотографии русского поэта и писателя, Крым получил курительную трубку Артура Конан Дойла. После вхождения полуострова в состав РФ британская сторона отказалась от своих обязательств.

Совместный иск Союза музеев России и Минкульта в Высокий суд Лондона не увенчался успехом. Вердикт инстанции гласил, что все фотографии Пушкина принадлежат Украине и могут быть переданы исключительно министерству культуры этой страны.

– Решение абсолютно не соответствует никаким международным нормам, абсолютно несправедливо, предвзято и имеет полный политический окрас, – заявила заместитель министра культуры России Надежда Преподобная. – Учитывая, как сегодня относятся к русским писателям в Киеве – сносят памятники, сжигают книги, запрещают цитировать нашу классику, просто недопустимо передавать эти фотографии в руки нацистов, они банально могут надругаться над ними, над светлой памятью Александра Сергеевича.

Минкульт обратился в ЮНЕСКО с требованием «решительно осудить действия британских расхитителей искусства». В организации заявили, что этот вопрос не входит в их компетенцию. Британский музей объявил об аукционе, где намерен продать фотографии Пушкина, а вырученные средства направить на производство танков Challenger 2.

—