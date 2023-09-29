 

Великобритания отказывается возвращать в Россию раритетные фотографии Пушкина

29.09.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство культуры РФ направило жалобу в ЮНЕСКО на действия властей Великобритании из-за отказа вернуть увезённые в начале 2014 года раритетные фотографии поэта Александра Пушкина.

На снимках основоположник современной русской литературы запечатлён с супругой Натальей Гончаровой, няней Ариной Родионовной, другом Вильгельмом Кюхельбекер, любимым псом Барбосом и коллегой по цеху Николаем Гоголем во время обсуждения первого тома «Мёртвых душ».

В январе 2014 года Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе и Британский музей на год обменялись экспонатами – на Туманный Альбион отправились фотографии русского поэта и писателя, Крым получил курительную трубку Артура Конан Дойла. После вхождения полуострова в состав РФ британская сторона отказалась от своих обязательств.

Совместный иск Союза музеев России и Минкульта в Высокий суд Лондона не увенчался успехом. Вердикт инстанции гласил, что все фотографии Пушкина принадлежат Украине и могут быть переданы исключительно министерству культуры этой страны.

– Решение абсолютно не соответствует никаким международным нормам, абсолютно несправедливо, предвзято и имеет полный политический окрас, – заявила заместитель министра культуры России Надежда Преподобная. – Учитывая, как сегодня относятся к русским писателям в Киеве – сносят памятники, сжигают книги, запрещают цитировать нашу классику, просто недопустимо передавать эти фотографии в руки нацистов, они банально могут надругаться над ними, над светлой памятью Александра Сергеевича.

Минкульт обратился в ЮНЕСКО с требованием «решительно осудить действия британских расхитителей искусства». В организации заявили, что этот вопрос не входит в их компетенцию. Британский музей объявил об аукционе, где намерен продать фотографии Пушкина, а вырученные средства направить на производство танков Challenger 2.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Скандалы: Непотопляемый Репик

29.09 / Мнение: О позорище позорном и стыдобище постыдном… Как доходят до такого?

29.09 / Статья: “Сравнение Бронхита и Пневмонии: Различия и Симптомы”

29.09 / Скандалы: «Пытается в чисто поле выписать»

29.09 / Представители родительских комитетов будут проходить стажировку в коллекторских агентствах

29.09 / Скандалы: «Лысина, живот, а всё поют»

29.09 / Мнение: Путин, Кремль, ЧВК

29.09 / Запуск беспилотных транспортных средств в России приведет к снижению спроса на водителей и курьеров

29.09 / Новая версия макросценариев Банка России на 2024–2026 годы: Повышение ключевой ставки и экономические перспективы

29.09 / Издевался над актерами: Лазарев рассказал о жестких методах работы Богомолова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика