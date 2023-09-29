Мнение: О чёрной неблагодарности… Путина снова поводили за нос?

И снова подтверждается народная мудрость: «Не делай людям добра, не получишь в ответ зла». Да ещё как подтверждается! Вся #Россия на ушах…

А так-то российский президент Владимир #Путин — он очень добрый. И отзывчивый. И доверчивый. И опять — добрый. Потому что даже будучи обманутым, он только разводит руками да жалуется. Мол, как же так-то? Опять, в 100500-й раз «поводили за нос».

Вот, к примеру, из свежего…

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна будет неукоснительно следовать санкционному режиму в отношении России. Более того, советоваться со «старшими товарищами», как лучше ему следовать. Чтобы уж совсем надёжно.

«Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима», — подчеркнул нынешний казахстанский лидер.

Эм-м-м… А ведь ещё и двух лет не прошло с тех пор, как Владимир Путин фактически спас Касым-Жомарта Кемельевича, когда он, едва «оперившись», попёр на своего благодетеля и бывшего руководителя Нурсултана Абишевича, поломав все прежние договорённости. Потом, конечно, победители представили всё дело так, будто это «назарбаевские» решили переиначить конвенцию и подняли бунт против «токаевских». Но по факту именно ползучее наступление преемника на команду своего бывшего патрона и безжалостное выкидывание бывших родственников с тёпеньких местечек спровоцировало последних на отчаянную попытку «вернуть своё».

И в любом случае, Касым-Жомарт Токаев едва ли удержался бы при власти, а главное, удержал бы страну от скатывания к разрушительному междоусобному конфликту, не вмешайся вовремя #Россия под флагом ОДКБ и не пошли в Казахстан свои Силы специальных операций. В итоге дело разрулилось «малой кровью», а экс-президент Нурсултан Назарбаев потерял всё, кроме личной свободы (причём некоторые его конфиденты и родственники оказались-таки за решёткой).

Но какова в итоге благодарность новой казахстанской власти?

И хотя заметка написана под стаканчик доброго шотландского виски, полученного по «параллельному импорту» из Казахстана, осадок остался.

Доколе, понимаете ли, и всё такое?

А если завтра и этот канал перекроют?

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