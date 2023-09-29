Все счета пользователей Binance переведут в Сбер

Крупнейшая криптовалютная биржа и Банк России подписали соглашение о порядке компенсации средств гражданам России, у которых были счета на Binance.

Согласно документу, до 1 января 2024 года все цифровые активы россиян будут конвертированы в рубли и переведены на их счет в Сбере.

– Мы сделаем всё возможное, чтобы все средства граждан были сохранены и они получили компенсацию. Сейчас осталось удалить ряд юридических формальностей и через несколько недель мы приступим к выплатам, – сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Binance уже передал ЦБ данные о своих пользователях и их счетах, в начале октября регулятор отправит информацию в Сбер. Если у пользователя криптобиржи не окажется действующего счёта в крупнейшем российском банке, то он сможет подать заявление о получении средств в любом финансовом учреждении или на Почте России.

По информации «Ведомостей», ФНС планирует провести проверку граждан, чьи счета на бирже превышают 20 тысяч рублей.

– С помощью искусственного интеллекта будут проанализирована вся информация о пользователях, прежде всего о легальных доходах и имуществе. Если будут выявлены большие расхождения, попросят заплатить налоги или возбудят уголовное дело, – сообщил источник издания в руководстве ФНС.

Глава криптографического отдела Сбера Валерий Солнцев анонсировал несколько продуктов, ориентированных на новых клиентов банка.

– Мы готовы предложить криптоинвесторам ряд интересных решений – цифрово-рублевые депозиты и брокерские счета в цифровых рублях. Де-факто этот тот же Binance earn и аналогичные инструменты, к которым привыкла эта категория пользователей, – пишет менеджер в своём Telegram-канале.

—