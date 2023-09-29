Индекс экономических настроений Еврозоны снижается, индикатор ожиданий занятости немного растет

Индикатор экономических настроений (ESI) в зоне евро снизился до 93,3 пункта в сентябре, что ниже прогнозируемых 92,5 пункта и ниже значения августа, которое составляло 93,6 пункта (пересмотренное значение). Это самый низкий уровень с ноября 2020 года. В целом по странам Европейского Союза, индикатор снизился до 92,8 пункта в сентябре с 93,2 пункта в августе. Этот показатель рассчитывается на основе опросов представителей различных секторов, включая промышленность, сферу услуг, розницу, строительство и потребителей. Уровень 100 пунктов (средний показатель с 2000 по 2022 год) разделяет рост деловой активности и ее снижение. Падение индикатора объясняется ужесточением политики Европейского Центрального Банка и сохранением инфляционного давления.

Ведущие экономики Европы также находятся в отрицательной зоне. Во Франции индикатор немного повысился до 95,9 пункта с 93,2 в августе. В то время как в Германии он оставался относительно стабильным, увеличившись всего на 0,3 пункта в сентябре, достигнув уровня 89 пунктов. Испания и Италия, где ранее наблюдался рост деловой активности, в сентябре также показали отрицательные значения: 99 пунктов в Испании против 102,2 пункта в предыдущем месяце, и 97,9 пункта в Италии против 100,1 пункта.

Индикатор ожиданий занятости (EEI), который с февраля непрерывно снижался, немного возрос в сентябре на 0,6 пункта и составил 102,4 пункта, в основном благодаря более оптимистичным ожиданиям в секторе услуг. В промышленности и розничной торговле ожидания оставались в целом стабильными, но в строительстве продолжалось их ухудшение. Эти тенденции соответствуют данным S&P Global, которые также показывают отрицательные значения, но с небольшим увеличением индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг (48,4 пункта в сентябре против 47,9 пункта в августе) и снижением в промышленности (43,4 пункта в сентябре с 43,5 пункта).

Не смотря на статистические данные и опережающие индикаторы, Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) продолжает утверждать, что в ближайшем будущем политика ДКП будет жесткой. В то время как в Европе продолжает ухудшаться деловая активность, аналитики в РФ признают “перегрев” экономики и ожидают его сохранения по крайней мере в течение года.