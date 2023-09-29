 

Самка моржа напала на лодку с россиянами

29.09.2023, 7:45, Разное
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Несмотря на то, что на первый взгляд моржи выглядят мило и безобидно, они нередко нападают на человека. То, что происходит на суше их мало волнует, но если вы оказались на их территории, то вам может не поздоровится.

На днях в Сети появилось видео, как самка моржа напала на лодку с россиянами. Дело в том, что туристы отправились в морское путешествие в районе Земли Франца-Иосифа. Правда, спуститься на воду у них так и не получилось. В момент, когда они начали отпускать надувную лодку, судно атаковала моржиха.

Она бивнями беспощадно протыкала борт до того момента, пока лодку не вернули обратно на катер. Как оказалось, на территории, где расположились туристы, моржиха находилась со своими детенышами. Таким образом моржиха пытались защитить себя и своих детей.

Стоит отметить, что туристы не на шутку перепугались. Никто не знал, что и ожидать от моржихи. После того, как защитница проткнула лодку, она пропала из виду, но вскоре вернулась и начала кричать на россиян. По всей видимости, так она пыталась их прогнать со своей территории.

Ранее “Дни.ру” писали, что щенок показал трюк с тыквой на голове.


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