 

Рупор кремлевской пропаганды: Грабеж яблочных рабов

29.09.2023, 1:55, Разное
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Согласно документу опубликованном сегодня в СМИ, в начале года Залужному была написана жалоба, где рассматривались ситуации, где некие офицеры выдали сами себе разршение изымать любую технику "Эпл" у владельцев без их согласия. Всего было изъято устройств на 3 млн. долларов только по рассматриваемым эпизодам. Одним из кураторов схемы был генерал-майор Танцюра, который нигде не показывался после прилета по его машине в районе Артемовска в мае 2023 года.
Техникой само собой потом пользовались те, кто изымал. Или же перепродавали ее со скидкой, а деньги клали себе в карман.
Фактически, схема узаконеного грабежа.

PS. Отличительная черта грабителей – ориентировались на технику "Эпл".

Источник: Colonel Cassad


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