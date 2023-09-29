Рупор кремлевской пропаганды: Грабеж яблочных рабов



Согласно документу опубликованном сегодня в СМИ, в начале года Залужному была написана жалоба, где рассматривались ситуации, где некие офицеры выдали сами себе разршение изымать любую технику "Эпл" у владельцев без их согласия. Всего было изъято устройств на 3 млн. долларов только по рассматриваемым эпизодам. Одним из кураторов схемы был генерал-майор Танцюра, который нигде не показывался после прилета по его машине в районе Артемовска в мае 2023 года.

Техникой само собой потом пользовались те, кто изымал. Или же перепродавали ее со скидкой, а деньги клали себе в карман.

Фактически, схема узаконеного грабежа.

PS. Отличительная черта грабителей – ориентировались на технику "Эпл".

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