Мнение: Конфедерация СССР, Андропов против «русизма» и обеспеченность продуктами в 1980-е

1. Ещё к вопросу о тикающей бомбе, которую «вождь мировой революции» товарищ Ленин заложил под нашу страну. Вот серьёзно, Ленин нанёс бы меньше вреда, если бы был чуть скромнее: вождём русской революции, а не мировой. Тогда бы он обращался с захваченной Россией не так расточительно, как после 1917, когда большевики растрачивали русский народ, пытаясь поджечь весь мир… Историк Александр Дюков пишет (ссылка):



Никакого нерушимого Союза Ленин не оставил, он оставил конфедеративное государство с осознанно ослабленной центральной властью. Единым СССР сделал Сталин, но не структурными преобразованиями ленинского наследия, а ситуативными мерами (включая расстрелы генерируемой ленинским этнотерриториальным устройством националистической интеллигенции и бюрократии). Как только система пришла в состояние покоя (при Брежневе), национализм в этнотерриториальных образований стал неизбежно нарастать, а когда Горбачев додумался для решения проблем в экономике вернуться к чудодейственным ленинским рецептам, всё посыпалось, и нерушимый рухнул.

Ленин создал СССР в рамках своей догматики, а поскольку ключевое событие этой догматики – мировая революция – не произошло, то СССР оказался от рождения больным – и закономерно умер как только нашелся идиот-доктор, решивший, что этнотерриториальное уродство от рождения надо не лечить (хотя бы паллиативно), а развивать – как завещал великий Ленин.

Действительно, Союз Советских Социалистических Республик изначально создавался Лениным в расчёте на присоединение к этому союзу других стран Европы и мира, когда в этих странах произойдёт революция. Однако с замахом Владимир Ильич не рассчитал — пример страданий ленинско-сталинской России оказался столь наглядным, что слово «марксизм» стало в развитых капстранах ругательством примерно на 50 лет.

2. В результате ленинской национальной политики наша страна оказалась разделена на много частей, национализм окраинных народностей получил всемерную поддержку государства. Под запретом оказался только русский национализм. В связи с Великой Отечественной войной произошло частичное и весьма ограниченное возрождение русских исторических и культурных ценностей, которые понадобились властям для борьбы с внешним врагом (ибо оказалось, что коммунистическая идеология сама по себе недостаточно сильна по сравнению с агрессивным немецким национал-социализмом).

Борьба с «русизмом», однако, в том или ином виде продолжалась у нас до 2010-х годов. Вот, к примеру, из 1980-х (ссылка):

Из записки Ю. В. Андропова в ЦК КПСС от 28 марта 1981 г. «Об антисоветской деятельности Иванова А. М. и Семанова С. Н.»:

“Опасность, прежде всего, состоит в том, что “русизмом”, т. е. демагогией о необходимости борьбы за сохранение русской культуры, памятников старины, за “спасение русской нации”, прикрывают свою подрывную деятельность откровенные враги советского строя… Представляется необходимым пресечь указанные враждебные проявления с тем, чтобы предупредить нежелательные процессы, которые могут возникнуть в результате деятельности антисоветских элементов, прикрываемых идеями “русизма”.

3. Блогер Алексей Исаев делится воспоминаниями о ситуации с продуктами в 1980-е годы (ссылка):

«При Брежневе и Горбачёве урожайность также быстро росла… не перетекая, впрочем, в продовольственное изобилие». Может быть, это будет неинтересно читателям, но поделюсь своими отроческими воспоминаниями, которые вызывает у меня эта короткая фраза.

А) 1985 г. Мне 14 лет. Впервые ем тушёнку. Выдали по банке (почему-то в солидоле) в качестве «сухпайка» при отъезде из пионерлагеря от нашего мясокомбината, где отдыхал летом.

Б) 1986 г. В книге 1960-х годов прочитал фразу «На столе стояла банка шпрот». Пошел к родителям узнавать, что это такое, так как даже слово такое услышал впервые, не то что бы есть их когда-то. Ездил летом к дяде в гости в Ленинград. Получил от родителей поручение – привезти сгущенки, которая уже давно исчезла в нашем городе. Целый месяц каждый день обходил окрестные магазины – сгущенки в Ленинграде не было, так и не купил. Зато купил и привез другой невиданный у нас деликатес – 20 банок МАЙОНЕЗА!

В) 1987 г. Как секретарь школьного комитета ВЛКСМ избран делегатом на городскую конференцию. В фойе были накрыты столы с бутербродами с десятками разных мясных изделий. Абсолютный шок. Купил на данный мамой рубль пять разных – с ветчиной, корейкой, бужениной, карбонадом, ветчиной. Принес домой как величайшее богатство: «Смотрите, мама и папа, у меня бутерброды с 5 кусочками разного мяса!» Вскоре новый праздник – маме на работе выдали (первый и последний раз) две банки китайской тушенки «Великая стена»!

Г) 1988 г. На первом курсе университета еду на другой конец области на картошку. Там в райцентре в гастрономе с удивлением вижу свободно продающийся… СЫР! Привез домой, к огромной радости родителей, кусок килограмма на два.

Д) 1989 г. Пожилой преподаватель на лекции почему-то упомянул пастилу. Один студент спросил его: «А что такое пастила?» Препод бодро спросил: «Ну, кто знает, что такое пастила?» К его изумлению, из 30-ти 18-летних парней и девушек, выросших в «сытых» 1980-х не смог ответить никто!

Так что с тех пор любые разговоры о «сытом и счастливом СССР 80-х» вызывают у меня только бешенство.

P.S. Только не надо говорить «Это уже была горбачевщина, а вот при Брежневе…». У нас на работе есть пожилая женщина, которая переехала в наш среднерусский райцентр из Прибалтики в 1975 г. По ее словам после прибалтийских магазинов от убожества наших магазинов, где из всего мяса были только чёрные тощие утки, от которых после жарки оставались только горстка костей и лужица вонючего жира, у неё глаза вылезли на лоб и волосы встали дыбом.