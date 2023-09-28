Слишком сексуально: Орлова показала себя за любимым занятием

После рождения дочери Ольга Орлова, как ни странно, находит много времени на отдых. 45-летняя телезвезда то летает за границу, то проводит время в СПА-салоне. Последнее занятие – любимое у бывшей солистки группы “Блестящие”. Она посетила центр красоты и долголетия, сделав красивые кадры, которые потом смогли оценить интернет-пользователи.

Орлова выложила в популярной социальной сети видео, на котором она отдыхает лежа в джакузи, насыпая в воду специальную соль. Также поклонники увидели, как кумир расслабляется в хаммаме. Эти кадры, по мнению самой Ольги, слишком сексуальные. “Too sexy”, – подписала знаменитость кадры.

Фанаты оценили фигуру Орловой в купальнике, добавив, что предмет одежды такой красоте лишь мешает. “Шикарная, красавица”, “Восхищаюсь”, “Ольга, вы как с картинки”, “Как вкусно сняли. Конечно, королева”, “Удивительная женщина”, “Сногсшибательная”, – прокомментировали видео поклонники знаменитости.

Ранее Ольга Орлова провела время в Италии вместе со своим мужем Валерием. Телезвезда опубликовала красивое фото, на котором позирует вместе с любимым, а также призналась, что хотела бы так жить всегда. Что имела в виду звезда экрана, писали “Дни.ру”.