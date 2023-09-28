Сын Фриске и Шепелева становится частью шоу-бизнеса

Сам шоумен не слишком часто появляется на подобных

мероприятиях, не являясь любителем светских сборищ, однако премьеру “Плаксы” он

пропустить не смог и все-таки пришел на Арбатскую площадь в старейший кинотеатр

Москвы — “Художественный”. Дмитрия Шепелева сопровождал Платон, 10-летний сын

от Жанны Фриске.

Стараясь обеспечить своему ребенку нормальную жизнь, Шепелев

закономерно пытался свести его публичную жизнь, не допуская внимания прессы и

объективов — по крайней мере, по возможности. И в общем-то, в целом это ему

удавалось: лишь в 2019 году Платон засветился в компании отца и Екатерины

Тулуповой на премьере постановки Цирка Дю Солей “Торук — Первый полет”,

вдохновленной “Аватаром” Джеймса Кэмерона.

Однако сын растет, и пришла пора выводить его в свет. Относительно недавно Дмитрий Шепелев завел ему аккаунт в одной очень известной,

но запрещенной социальной сети, куда парень выкладывает фотографии с занятий

спортом и музыкой. Подписчики поражены, насколько Платон внешне похож на маму,

Жанну Фриске. Сейчас, на премьере, это впечатление только усилилось, ведь люди

смогли наблюдать его вживую, а не с экранов смартфонов.

Так медленно, но верно сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева становится частью шоу-бизнеса, что, конечно, не вызывает никакого удивления, ведь мальчик растет в творческой семье, а его покойная мама была очень популярной певицей.