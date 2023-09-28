 

Сын Фриске и Шепелева становится частью шоу-бизнеса

28.09.2023, 21:05, Разное
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Сам шоумен не слишком часто появляется на подобных
мероприятиях, не являясь любителем светских сборищ, однако премьеру “Плаксы” он
пропустить не смог и все-таки пришел на Арбатскую площадь в старейший кинотеатр
Москвы — “Художественный”. Дмитрия Шепелева сопровождал Платон, 10-летний сын
от Жанны Фриске.

Стараясь обеспечить своему ребенку нормальную жизнь, Шепелев
закономерно пытался свести его публичную жизнь, не допуская внимания прессы и
объективов — по крайней мере, по возможности. И в общем-то, в целом это ему
удавалось: лишь в 2019 году Платон засветился в компании отца и Екатерины
Тулуповой на премьере постановки Цирка Дю Солей “Торук — Первый полет”,
вдохновленной “Аватаром” Джеймса Кэмерона.

Однако сын растет, и пришла пора выводить его в свет. Относительно недавно Дмитрий Шепелев завел ему аккаунт в одной очень известной,
но запрещенной социальной сети, куда парень выкладывает фотографии с занятий
спортом и музыкой. Подписчики поражены, насколько Платон внешне похож на маму,
Жанну Фриске. Сейчас, на премьере, это впечатление только усилилось, ведь люди
смогли наблюдать его вживую, а не с экранов смартфонов.

Так медленно, но верно сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева становится частью шоу-бизнеса, что, конечно, не вызывает никакого удивления, ведь мальчик растет в творческой семье, а его покойная мама была очень популярной певицей.


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