 

Мнение: О высочайшей индульгенции Кадырову… Опять совсем невиновный?

28.09.2023, 17:35, Разное
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Что ж, все точки над «ё» окончательно расставлены. Разом всем всё стало понятно. Главное — люди в путинской России, конечно, равны перед Законом — но некоторые «равнее» прочих. И в их число, безусловно, входит нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров.

Это ещё раз подтверждено на высочайшем уровне. Лично российским президентом Владимиром Путиным.

Его встречу в Кремле с чеченским лидером, состоявшуюся всего лишь через несколько дней после публикации видео, где 15-летний Адам Кадыров нанёс несколько ударов 19-летнему Никите Журавелю, обвиняемому в поджоге Корана, — сложно рассматривать как индульгенцию всему семейству Рамзана Ахмад-ходжи. И самому главе Чечни тоже, ведь его слова про поступок сына — «всё правильно сделал» — при иных обстоятельствах можно было бы воспринять как одобрение розни по религиозному принципу. Но теперь все эти «обстоятельства» пошли лесом.

Это уже хорошо поняли в семье Ахьмад-Хьаьжин Рамзана. Тот самый Адам Кадыров выложил пост в запрещённой в России соцсети Instagram вслед за публикацией его отцом видео того, как он в СИЗО Грозного избивает арестованного Никиту Журавеля. В посте под фотографией подростка, одетого во всё чёрное и смотрящего из-под тёмных очков, написано: «Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться…».

Пост юнца собрал больше тысячи лайков. Довольно много для не самого раскрученного аккаунта.

И вот на этом фоне Владимир #Путин мило поговорил с Рамзаном Кадыровым о ситуации в республике. При этом особо подчеркнул, что в экономике и в социальной сфере Чечни «динамика положительная». «Это в значительной степени происходит благодаря Вам и Вашей команде», — подобострастно обратился к чеченскому лидеру глава государства. Кроме того, он отметил важную роль чеченских формирований в зоне спецоперации.

В народе говорят про такое «облизал со всех сторон».

Ну и кто здесь #власть? И где теперь Закон?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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