 

Названы 3 фрукта, бодрящих не хуже шоколада

28.09.2023, 17:30, Разное
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Многие ищут сладкое утешение, когда энергии не хватает, но шоколад – не лучший выбор. Специалисты рекомендуют обратить внимание на три виды фруктов, которые не только придают энергии, но и долго удерживают чувство сытости.

Хурма, хоть и экзотическая, заслуживает внимания. Ее естественная сладость, иногда с легким ванильным ароматом, делает ее привлекательной. Содержание до 16% сахара может насторожить, но хурма также богата витаминами A, B и C, которые благотворно влияют на глаза, нервы и иммунную систему. Кроме того, в ней содержатся важные минералы, такие как калий и фосфор.

Бананы известны своей способностью дарить энергию благодаря высокому содержанию сахара. С почти 100 калориями в одном банане и низким содержанием жиров, бананы отлично насыщают и помогают уменьшить аппетит.

Имея всего 60 калорий, манго выгодно выделяется среди фруктов с низкой калорийностью. Его высокое содержание воды делает его очень насыщенным, а богатство витаминов и минералов делает его здоровым выбором для повышения энергии.

Помимо правильного питания, не стоит забывать о хорошем сне. Поддерживайте регулярный режим сна, избегайте дневных снов, и создайте ритуалы перед сном, такие как теплая ванна, упражнения по контролю дыхания и избегание телевизора перед сном. Это поможет вашему мозгу понять, когда наступает время для отдыха и улучшит качество вашего сна.


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