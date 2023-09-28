Как травмы и состав команд на футбольные ставки: учет факторов, влияющих на исход матча

Чтобы стабильно выходить в плюс в ставках на футбол, крайне важно уметь эффективно предсказывать результаты игр. Конечно, существует ряд факторов, которые невозможно предугадать – замена спортсмена, красные карточки, итоговая игровая стратегия, которую решил использовать тренерский штаб, и многое другое. Однако какие-то вещи легко поддаются анализу. В их числе травмы футболистов, а также стартовый состав на игру. Обычно они известны заранее, то есть еще до того, как прозвучит стартовый свисток. Травмы и состав игроков являются важными элементами любого предматчевого анализа. От их грамотной оценки во многом будет зависеть беттерский прогноз на игру.

Если вы планируете сделать ставку на ближайший футбольный матч, то вам будет полезно научиться разбираться с этими двумя факторами. Действительно ли травма звездного футболиста ставит под угрозу всю игру? А если в команде травмировано три и более спортсменов, то это практически катастрофа? По каким критериям тренеры подбирают стартовый состав и как список фамилий футболистов способен подсказать вам какое пари заключить (а то и вовсе от него воздержаться)? Обо всем этом – в сегодняшней статье.

Как травмы влияют на результаты футбольных команд?

Несмотря на то, что в футбольном матче задействованы 11 игроков – больше, чем в ряде других командных видов спорта – потеря даже одного человека может оказаться довольно весомой. Во-первых, это влияет на общую стратегию: тренерский штаб вынужден производить замену, корректировать схему предстоящей игры, задействовать спортсменов с меньшим количеством опыта. Во-вторых, эффект напрямую связан с амплуа травмированного игрока. Рассмотрим основные из них:

травма вратаря

В большинстве футбольных клубов эта позиция является одной из самых стабильных. Из матча в матч вратарем выступает один и тот же человек и его замена может оказаться весьма чувствительной для общего результата команды. Кроме того, пострадает защита, ведь голкипер зачастую руководит действиями защитников и подсказывает им, вводя мяч в игру.

травма центрального защитника

Такая потеря может привести к существенным брешам в обороне. Особенно опасным это может стать при игре с более сильным соперником – его нападающие непременно воспользуются ситуацией и постараются реализовать как можно больше опасных моментов. Другой риск несет в себе резкое снижение сыгранности. Взаимопонимание между защитниками складывается годами, поэтому потеря даже одного из них может дорого обойтись команде.

травма бомбардира

Закономерно последует снижение атакующего потенциала команды, так как найти равнозначную замену такому спортсмену крайне сложно. Существенные риски возникают даже в случае игры с равным по классу противником.

травма лидера команды или сборной

Можно ли представить сборную Аргентины без Месси, а сборную Португалии без Роналду? В целом да, но это будет уже совершенно другая команда. Потеря лидера – вне зависимости от его амплуа на поле – оказывает негативный эффект не только в техническом плане, но и в моральном.

Насколько важно участие в игре сильнейшего игрока команды?

Начнем с примера. Эрлинг Холанд, норвежский нападающий, играющий за Манчестер Сити, приносил своей команде победу за победой. В сезоне 2022-2023 ему даже удалось оформить пента-трик – то есть забить сразу 5 голов в рамках одной встречи (в том матче «горожане» не оставили от Лейпцига камня на камне). Однако в определенный момент сезона Холанд вынужден был пропустить ряд игр, в том числе и отборочные матчи ЕВРО-2024. В итоге сборная Норвегии всухую проиграла сборной Испании со счетом 0:3.

Любопытный момент заключается в том, что примерно в этот же период Ман Сити играли с Ливерпулем в рамках очередного тура Английской премьер-лиги. Вопреки опасениям букмекеров и беттеров, осторожно оценивающих шансы клуба без Холанда, «горожане» без труда расправились с подопечными Юргена Клоппа. Встреча завершилась разгромом «Ливерпуля» со счетом 4:1.

На этом примере очень ярко прослеживается важная закономерность: топовые клубы способны справляться со своими задачами и побеждать даже в отсутствие звездных игроков. Так, травма Холанда не помешала Манчестер Сити одолеть «Ливерпуль», да еще и с перевесом в три очка. В то же время команды уровнем ниже – в частности, норвежская сборная – не всегда могут позволить себе подобную потерю, что и приводит к плачевным результатам.

Взаимосвязь стартовых составов и исхода игры

Состав, заявленный тренером на игру, прямо определяет результат, которого удастся достичь. Представьте две ситуации:

команда выходит на игру в полном составе, никто из спортсменов не травмирован, настрой на матч боевой;

в составе по тем или иным причинам отсутствует ряд игроков, были произведены экстренные замены, команда находится в расхлябанном состоянии.

У кого будет больше шансов победить при встрече с одним и тем же соперником?

Безусловно, в некоторых случаях команды имеют практически равноценный дубль-состав, который просто в нужный момент вызывается со скамейки запасных. Однако такое могут себе позволить только очень богатые клубы, пересчитать которые можно по пальцам одной руки. Во всех же остальных случаях тренер вынужден комбинировать игроков, задействовать смешанные составы или экспериментировать со схемой игры.

Еще один важный момент – плотность расписания и значимость турнира. Чаще всего резервистов задействуют в кубковых матчах, играх еврокубков, встречах против заведомо более слабого соперника, а также там, где мотивации просто нет.

Без внимания к стартовым составам беттер сильно рискует. Распространенная ошибка – сделать ставку, держа в уме основные составы, в то время как на поле выйдут запасные. Цена подобных просчетов – несыгравшая ставка.