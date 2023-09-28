Мэрия Москвы разрешит парковать электромобили на газонах, в парках и на пляжах

Мэрия Москвы решила расширить список льгот для владельцев электромобилей. К уже доступным бонусам, таким как бесплатные парковки и зарядки, добавится возможность остановки и стоянки электромобилей на газонах, в парках и на пляжах.

Чиновники считают, что экологичность этого вида транспорта позволит ему выглядеть гармонично даже на цветнике. Кроме того, экологическая ситуация в городе критически требует снижать число машин с ДВС.

«Как известно, число транспорта в столице в последние 30-40 лет увеличивалось в геометрической прогрессии, и одними электробусами тут не обойтись, – говорит источник в правительстве Москвы. — Мы даже хотели бы смягчить ответственность для владельцев электромобилей за ДТП, не повлекшие тяжких последствий, но эту инициативу нужно выносить сначала на федеральный уровень».

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