Скандалы: Фемида взялась за бизнес

В России растет число уголовных дел против предпринимателей

Российских предпринимателей стали чаще подозревать в совершении уголовных преступлений. В первом полугодии текущего года расследовалось более 350 тысяч дел против бизнесменов. На такую картину во многом повлияли пандемия коронавируса, развитие фриланса и аутсорсинга, а также злоупотребление налоговой оптимизацией, считают эксперты.

«Число уголовных дел по экономическим статьям и статьям о мошенничестве в России продолжает расти. Официальная статистика Генеральной прокуратуры и МВД за первое полугодие 2023 года показывает существенный рост по “экономическим” преступлениям по сравнению с тем же периодом 2022 года», — заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей, за первые шесть месяцев этого года в работе у следователей числилось около 352 тысяч дел по статьям о мошенничестве, преступлениях в сфере экономической деятельности, а также о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Это превосходит результаты аналогичного периода 2022-го на 15%. При этом количество дел, зарегистрированных правоохранителями с января по июнь, превышает прошлогодний показатель на 21%.

А вот административных дел, как заметил Титов, наоборот, стало меньше. К этому привело в первую очередь сокращение проверок бизнеса. Увеличилось и число приостановленных уголовных дел. В частности, по статье о мошенничестве этот показатель вырос на 23%.

«На практике это означает, что дело возбуждается по факту совершения преступления неустановленными лицами из числа руководителей организации. Даже если такой руководитель единственный, установить его следствию почему-то оказывается очень сложно. При этом нередко реализуются обеспечительные меры, изымается имущество, документы организации и так далее», — пояснил бизнес-омбудсмен.

Закономерный рост

Число уголовных дел по экономическим преступлениям неуклонно растет уже не первый год, отмечает адвокат, партнер Vinder Law Office, руководитель уголовной практики Максим Маценко. Так, в 2022 году число предварительно расследованных уголовных дел по преступлениям экономической направленности выросло на 4 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, на 7 тысяч увеличилось количество дел, направленных в суд. «Можно предположить, что тенденция к их росту сохранилась и в 2023 году», — добавил эксперт.

В росте числа преступлений экономического характера, о котором свидетельствует статистика Генпрокуратуры, нет ничего удивительного, считает юрист, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский.

«Если говорить об объективных причинах, то на экономику в целом сначала повлияла пандемия коронавируса, затем западные санкции. Чтобы выжить в таких условиях, предпринимателям приходится идти на различного рода уловки и ухищрения, которые зачастую приводят к нарушению норм уголовного законодательства», — полагает эксперт.

Еще один фактор, по его мнению, — развитие фриланса и аутсорсинга. Вредоносной оказалась и практика совершения оплаты товаров и услуг путем перевода с карты на карту физических лиц. «Все это привело к тому, что у некоторых предпринимателей и граждан разница между понятиями “заработать” и “присвоить” оказалась размытой», — пояснил Хаминский.

С его мнением согласен Маценко. По словам адвоката, нередко в основе экономических преступлений в сфере бизнеса лежит злоупотребление налоговой оптимизацией. «Не секрет, что любой предприниматель стремится минимизировать свое налоговое бремя и получить как можно больше прибыли. Однако нередко налоговая оптимизация, используемая предпринимателем, выходит за рамки правомерности, превращаясь в способы уклонения от уплаты налогов», — подчеркнул он.

Маценко напомнил, что в этом году государство взяло курс на выявление схем уклонения от уплаты налогов среди инфлюенсеров. «С развитием технологий, накоплением опыта по борьбе с такими уклонистами государство становится более подготовленным оперативно выявлять и раскрывать налоговые преступления. А значит, в 2024 году можно ожидать привлечения еще большего количества таких предпринимателей к уголовной ответственности», — уверен эксперт.

Кроме того, некоторые предприниматели могли искаженно понять слова президента РФ о защите бизнеса, предположил Хаминский. «Президент совершенно четко и недвусмысленно заявляет о необходимости снижения необоснованного административного давления на бизнес и смягчения уголовного законодательства, в том числе в сферах, относящихся к предпринимательской деятельности. Однако ошибочно это воспринимать как сигнал к вседозволенности», — подчеркнул собеседник «Компании».

Он отметил, что действующий на данный момент мораторий на проверки бизнеса ориентирован «на воспитание ответственности и доверия и стимулирование экономической активности». На деле же предприниматели часто не соблюдают обязательные требования, надеясь на то, что контрольные и надзорные органы не заметят нарушения.

Жесткий подход

Обвинительный уклон в уголовном судопроизводстве остается одной из главных причин роста уголовных дел в отношении предпринимателей, полагает Маценко. Особенно ярко это видно в сфере госконтрактов.

«Огромное количество уголовных дел зачастую возбуждается только потому, что при ненадлежащем исполнении госконтракта предпринимателем были нарушены интересы государства. Примечательно, что в таких ситуациях госзаказчиком почему-то игнорируются способы защиты гражданских прав, а более надежным инструментом для восстановления нарушенного права, по его мнению, становятся именно уголовно-правовые рычаги воздействия», — обращает внимание адвокат.

Часто в ход идет статья 159 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за мошенничество. Причем любое неисполнение или ненадлежащее исполнение госконтракта, по словам Маценко, рассматривается государством как хищение денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием вне зависимости от обстоятельств, при которых был нарушен договор. Госзаказчик обращается за защитой в силовые структуры, и, как следствие, возникает уголовное дело. Бывают случаи, когда ответчиком становится компания, чья продукция уникальна и жизненно необходима спасателям. Подобные ситуации даже стали причиной депутатского обсуждения.

«Последствием дальнейшего распространения такой тенденции может стать отказ предпринимателей становиться стороной по госконтракту и принимать на себя риски быть привлеченными к уголовной ответственности за малейшее уклонение от исполнения договорных обязательств», — предупредил эксперт.

По словам Хаминского, в России давно назрела необходимость пересмотра размеров крупного и особо крупного ущерба по многим составам экономических преступлений. Он обратил внимание на то, что критерии 20-летней давности давно утратили актуальность. Это часто приводит к несправедливым обвинениям. Кроме того, на законодательном уровне нужно расширить практику отказа от уголовного преследования по экономическим статьям, если обвиняемый возместил ущерб в полном объеме, полагает юрист.

Фото: Скандалы.ру

Валентина Аверьянова, Анна Орешкина

Оригинал материала: “Компания”