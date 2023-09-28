 

Ушедший в отставку спикер Палаты общин канадского парламента назначен советником Зеленского

28.09.2023, 16:13, Разное
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Владимир Зеленский подписал указ о назначении Энтони Рота своим советником по коммуникациям и внешним связям.

К исполнению своих обязанностей бывший спикер Палаты общин парламента Канады приступит уже на следующей неделе.

– Господин Рота является большим другом Украины, поэтому мы возлагаем на него большие связи по расширению и углублению наших контактов в Западом и другими дружественными странами, – сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По информации газеты National Post, Рота уже проинформировал лидеров Либеральной партии Канады, что покидает парламент и добровольно отказывается от депутатского мандата. В ближайшее время политик выступит с официальным заявлением.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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