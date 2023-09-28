В России создали камеру, способную регистрировать более млн событий в секунду

Сотрудники «Лаборатории Касперского» создали нейроморфную платформу, позволяющую камере фиксировать более миллиона кадров в секунду. Об этом рассказал Андрей Лаврентьев, руководитель отдела развития технологий в «Лаборатории Касперского».

Эта уникальная камера, называемая DVS-камерой (Dynamic Vision Sensor), способна анализировать более 1000 кадров в секунду, обрабатывая информацию об изменении яркости каждого пикселя, а не картинки в целом. Однако такие объемы данных представляют своеобразный вызов для обычных компьютеров и сетей, поскольку требуют мгновенной обработки. Эту задачу успешно решают спайковые нейросети.

Эти камеры могут иметь широкое применение, включая использование в автопилотах, а также дронах. Например, DVS-камеры могут помочь БПЛА распознавать препятствия, такие как линии электропередач, и избегать столкновений. Они также способны работать в темноте благодаря своему диапазону яркости, что делает их особенно полезными.

Эти инновационные камеры также могут использоваться на производственных площадках для мониторинга различных процессов, которые человеческий глаз не в состоянии увидеть, например, динамику газовых струй в турбинах.

Нейроморфные камеры представляют собой важный шаг в развитии технологий и промышленности, их возможности позволят улучшить множество приложений и программ, от автопилотов до промышленного мониторинга.