 

Рупор кремлевской пропаганды: В Буркина-Фасо провалился про-французский переворот

28.09.2023, 15:15, Разное
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Предотвращена попытка вооруженного переворота в Буркина-Фасо

Теперь официально.
Вчера вечером последовало заявление (https://twitter.com/sigbf/status/1707138903348773291) от лица Переходного Правительства о том, что с 26-го на 27-е сентября была предотвращена попытка государственного переворота. Офицеры и другие лица планировали дестабилизировать страну с «тёмным намерением атаковать институты республики и погрузить страну в хаос», — говорится в обращении.

Уже в ночь также было опубликовано заявление военной прокуратуры (см. скриншот), сообщающее о начале расследования и об аресте четырех военнослужащих и розыске еще двоих.
«Военная прокуратура приглашает всех, кто может предоставить информацию, которая может способствовать установлению истины, прийти и дать показания» — говорится в коммюнике.

В социальных сетях Буркина-Фасо обсуждается версия, что за попыткой переворота могут стоять люди Алассана Уаттары, ивуарийского лидера и ближайшего союзника Франции на Черном континенте.

https://t.me/africanists/8932 – цинк

Потерпев поражение в Нигере, Франция пытается контратаковать, поддерживая попытку военного переворота в Буркина-Фасо, а также поддерживая сепаратистов Азавада в Мали.
Цель простая – максимально дестабилизировать обстановку в странах выпавших из французской сферы влияния и при возможности, попытаться установить хотя бы в одной из атакуемых стран про-французское правительство. Типичное поведения обанкротившегося колонизатора, которого уже прямым текстом просят на выход.

PS. Кстати, в Мали местная армия при поддержке ЧВК "Вагнер" прорвала блокаду Тимбукту, который сепаратисты Азавада считают своей столицей. В городе в период блокады разразилась гуманитарная катастрофа.
Кстати, набор в ЧВК "Вагнер" на африканское направление продолжается. При этом стоит отметить, что большое количество ЧВКшников снова появилось под Артемовском в ДНР. Но это уже не "Вагнер", а те, кто ушли с "Седым" в ЧВК "Редут". По сути, те же бойцы "Вагнера", но уже в другой ЧВК. Костяк же "Вагнера" сейчас в Белоруссии и Африке.

Источник: Colonel Cassad


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