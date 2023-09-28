При поступлении в обновлённый Царскосельский лицей приоритет будут иметь дети рабочих и крестьян

Заместитель министра просвещения России Константин Победоносцев на пресс-конференции в ТАСС представил проект Царскосельского лицея, который планируют открыть в 2024 году.

Новое учебное заведение будет одним из самых передовых в стране – все преподаватели обязаны иметь научную степень, аудитории и комнаты для проживания воспитанников оснастят современной мебелью отечественного производства, каждый лицеист получит бесплатно по ноутбуку и планшетному ПК.

– Отдельно хочу отметить, что это будет не царское элитарное заведение, в который 200 лет назад поступить могли только дворяне. Не менее две трети всех лицеистов будут представителями рабочего класса, то есть дети наших крестьян и заводчан, – рассказал Победоносцев.

В лицей будут принимать учащихся 10-14 лет, которые успешно справятся со вступительными испытаниями. Планируется создать несколько специализированных классов, в том числе физико-математический, гуманитарный и нравственно-патриотический.

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