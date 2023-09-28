Головокружение у пожилых может указывать на атеросклероз и гипертонию

Головокружение, которое возникает с возрастом, часто связано с сосудистыми патологиями, заявляет терапевт Хухрев. Причем у пожилых людей оно может быть признаком атеросклероза и гипертонии.

По словам врача, в большинстве случаев головокружение связано с изменениями в сосудах и проблемами с кровоснабжением, которые развиваются с возрастом. Хухрев подчеркивает, что это можно успешно вылечить с помощью сосудистых препаратов, но для правильного подбора лечения необходима консультация у специалиста.

Терапевт также рассказал о доброкачественном позиционном головокружении, которое может возникать у людей любого возраста. Эта проблема связана с частицами карбоната кальция, попадающими во внутреннее ухо и вызывающими ощущение кружения после пробуждения. В таких случаях необходима консультация у лора для решения проблемы.

Необходимо помнить, что головокружение – это симптом, который может указывать на различные заболевания, включая рак.