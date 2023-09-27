Мнение: О граблях, ударивших Европу… Необучаемые?

Очередной танкер-газовоз из Америки спешить доставить в плавучий терминал, оперативно построенный в германском Вильгельмсхафене, ещё одну порцию сжиженных «молекул свободы». После регазификации, превратясь из тысяч кубометров в миллионы, они вольются в немецкую газотранспортную сеть и потекут по трубам в газовые конфорки бюргеров. Так выглядит окончание «унизительной» газовой зависимости от авторитарной России.

Можно кричать «ура!» на причале и в воздух чепчики бросать?

Нет, скорее, здесь тот самый случай, когда «подсчитали — прослезились».

Европа, которая в настоящее время пытается полностью отказаться от поставок газа из России, рискует попасть в новую зависимость — на этот раз от Соединённых Штатов. Об этом в интервью Financial Times заявила гендиректор Главного управления по энергетике Еврокомиссии (ЕК) Дитте Юул Йоргенсен. По словам представителя ЕК, зависимость блока от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из #США является высокой и может сохраниться на «пару десятилетий». Как отмечает FT, в настоящее время Брюссель балансирует между необходимостью повысить энергетическую безопасность путём замены российского газа на голубое топливо других поставщиков и достижением целей по нулевым выбросам углекислого газа к 2050 году. Заявление Йоргенсен газета называет «одним из самых сильных сигналов» #ЕС о том, что блок рассчитывает потреблять американский СПГ ещё долгие годы.

Итак, Евросоюз поменял шило на мыло? И да, и нет.

Отбросим лозунги о «демократии против авторитаризма»: это всего лишь красивая обёртка, прикрывающая суровую реальность На самом деле, газовый размен для Европы намного хуже, чем кажется. Избавление от газовой зависимости уже обошлось крупнейшей экономике ЕС в сотни миллиардов евро.

Однако это лишь начало более существенных расходов и проблем для Старого Света. Во-первых, СПГ в среднем существенно дороже трубопроводного. Во-вторых, чтобы его принять в необходимых объёмах нужны ещё траты. Придётся строить новые терминалы по приёму СПГ, новые установки по регазификации, новые «стыковые» газопроводы и т.п. Все эти издержки будут перекладываться на конечных потребителей годы и годы, а итогом станет падение рентабельности целого ряда европейских предприятий и даже целых отраслей.

Есть и другие нюансы. К примеру, #Россия безропотно взирала на то, как европейцы на ходу меняли правила игры, пытаясь ущемить «Газпром». Один только «Третий энергопакет» чего стоил. Со старшим американским партнёром такое не прокатит. У Вашингтона есть множество рычагов давления на Брюссель, да и на Берлин тоже. И они будут использоваться на полную мощность, тут можно не сомневаться.

Наконец «сырьевая» российская и «производящая» европейская экономики — не конкуренты, а скорее симбионты. РФ толкала на запад сырьё и получала в обмен промышленную продукцию. Хороший обмен, все довольны. Американцы и европейцы на многих рынках промтоваров, технологий и услуг — прямые конкуренты. В том же автопроме, например. Или в актуальной сейчас сфере производства вооружений. И вот в этой конкуренции появляется новая вводная — зависимость от американского сырья. Можно сказать, Штаты умело накинули газовое лассо на европейскую #промышленность. И вскоре начнут пожинать плоды.

Так что «грабли» ударили Европу в лоб куда больнее, чем кажется по первоначальным отчётам. Но может, и поделом, раз европейские политики — такие необучаемые?

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