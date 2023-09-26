 

Изогнувшаяся Ивлеева показала обнаженное тело в крохотном белье

26.09.2023, 23:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Настя Ивлеева продемонстрировала свою фигуру на всю страну, опубликовав на личной странице в соцсети фото обнаженного тела в крохотном белье. Кроме двух снимков, Ивлеева украсила ленту и видео, на котором стоит перед зеркалом и изгибается практически в чем мать родила.

Телеведущая и блогер часто делится с аудиторией фотографиями подобного содержания. Однако раньше это были профессиональные снимки из студии, а в этот раз Ивлеева одарила народ кадрами из домашнего архива. В комментариях некоторые даже стали сравнивать звезду с Бритни Спирс, которая часто публикует подобный “горячий” контент: “Бритни Спирс укусила что ли?”, “Главное, чтобы в Бритни Спирс не превратилась”.

Кроме того, многие отметили сильную худобу Насти Ивлеевой. Подписчики считают, что телеведущая на верном пути к анорексии: “Выглядит болезненно”, “Анорексия?”, “Очень худая стала”. Но, конечно же, нашлись и те, кто восхитился фигурой Ивлеевой и написал приятные слова.

Напоминаем, что это не первый раз, когда подписчики выразили беспокойство по поводу худобы Насти Ивлеевой. После модного показа в Милане, на котором телеведущая появилась в дерзком мини-платье, поклонники забили тревогу. Однако, скорее всего, блогер в восторге от своего нового тела, ведь за несколько месяцев она скинула больше 10 килограммов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / В Мексике чупакабру подозревают в серии загадочных нападений на коз и овец

27.09 / Мнение: Наш казак в Сан-Франциско

27.09 / Новый взгляд ученых на инопланетную жизнь: Пришельцы-трансформеры из радиоактивного металла

27.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Революция FPV в цифрах

27.09 / Только для взрослых: где искать подвох в азиатских комиксах

27.09 / Мнение: О граблях, ударивших Европу… Необучаемые?

27.09 / Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина

27.09 / Как одеваться российскому туристу в Северной Корее? Полезная памятка

27.09 / Сблизившийся с Барановской Гордон заметил непристойную наколку

27.09 / Муж Екатерины Стриженовой связан со “знаком Антихриста”. Почему?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика