Рупор кремлевской пропаганды: Атаки морских беспилотников в Черном море

Общая статистика по атакам морских дронов в Черном море в 2022-2023 годах.

Всего зафиксировано 52 атаки морских дронов – каких-либо результатов смогли добиться 8.

Самый болезненный "приплыв", подрыв Крымского моста.

В 2023 году кол-во атак морских дронов увеличилось и очевидно, будет увеличиваться дальше.

С нашей стороны этот вид вооружений практически не использовался. Возможно, в следующем году ведущиеся разработки приведут к более активному применению.

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