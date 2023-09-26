 

Рупор кремлевской пропаганды: Атаки морских беспилотников в Черном море

26.09.2023, 22:35, Разное
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Общая статистика по атакам морских дронов в Черном море в 2022-2023 годах.
Всего зафиксировано 52 атаки морских дронов – каких-либо результатов смогли добиться 8.
Самый болезненный "приплыв", подрыв Крымского моста.
В 2023 году кол-во атак морских дронов увеличилось и очевидно, будет увеличиваться дальше.
С нашей стороны этот вид вооружений практически не использовался. Возможно, в следующем году ведущиеся разработки приведут к более активному применению.

Источник: Colonel Cassad


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