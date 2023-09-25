 

В Султанате Азербайджан отметили десятилетие присоединения Еревана

25.09.2023, 13:33, Разное
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Султан Ильхам Алиев в честь десятилетия вхождения Ереванской мухафазы в состав государства лично посетил древний азербайджанский город.

Его радостно встречали горожане на верблюдах, а вали Осман-оглы Пашиняев принял высокого гостя в своём дворце. Молитвы муэдзина доносились во всех уголках Еревана.

– Я помню, мы с союзниками собрали многотысячное войско, чтобы освободить от оккупанта наш древний город, но враг разбежался, а их шелудивый раджа сбежал в Лондон. Да, к сожалению, в Ереване оставались сепаратисты, но клинок сделал своё дело. Сегодня на этой азербайджанской земле исключительно благоухание, – произнёс торжественную речь султан.

По случаю праздника султан Алиев вручил ценные подарки лучшим выпускникам Ереванского медресе. Так, Усманаил Бараев получил в собственность 200 баранов, а Алимхан Исрапилов был приглашён отведать долму во дворце правителя в Баку.

После завершения визита в Ереван султан вылетит в Москву на саммит глав государств ОДКБ, на котором ожидается принятие в организацию новых членов – Мексики, Японии, Чайнафорнии, Тахтамуканского княжества и Южных американских штатов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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