9to5Google рассказал о своем переходе с Android на iPhone 15 Pro

Бен Шун, редактор издания 9to5Google, поделился своими впечатлениями о переходе с Android на iPhone 15 Pro. В его обзоре выделились как плюсы, так и минусы этой новой модели Apple.

Среди главных достоинств iPhone 15 Pro, Шун выделил наличие разъема USB-C, который, по его мнению, придает смартфону универсальность что избавляет пользователя от необходимости иметь множество кабелей для разных мест и ситуаций. Также он не мог не отметить кнопку Action, считая ее простой и гениальной идеей, которой, к сожалению, лишены Android-смартфоны.

В обзоре Шун выразил уважение к новой версии iMessage в iOS 17, быстрой установке приложений из App Store и удобной системе автозаполнения паролей в сравнении с Android.

С другой стороны, редактор 9to5Google высказал свои нарекания к рабочему столу iOS, особенно к тому, как новые приложения автоматически добавляются на рабочий стол в хаотичном порядке. Ему также не хватало дэшборда в нижней части экрана для удобной организации иконок наиболее используемых приложений, а также возможности быстро менять обои на рабочем столе без захода в настройки.

Отдельное внимание было уделено функции Always-on-Display (AOD) в iPhone, которая отличается от Android-смартфонов тем, что не выключает цветные обои при активации. Это вызывало у Шуна беспокойство о случайном разряде аккумулятора.

Кроме того, Шун выразил недовольство встроенной клавиатурой iOS, особенно отсутствием знаков препинания на главной странице клавиатуры.