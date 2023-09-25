“Не заказ, а чудо с небес” – Кожевникова родила четвертого сына
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Звезда
сериала “Универ” счастлива в браке с Евгением Васильевым уже 17 лет: месяц
назад пара отпраздновала розовую свадьбу. В день годовщины Мария Кожевникова
решила раскрыть карты и больше не скрывать живот: актриса оказалась на крайних
сроках беременности.
25
сентября она родила своего четвертого ребенка — и поспешила рассказать об этом
на своей странице в социальной сети. Мария опубликовала первые изображения, где
она держит только что рожденного младенца за руку. Учитывая, что на руку малыша
повязан голубой браслет, речь, видимо, опять идет о мальчике: актрисе очень
везет на сыновей.
“Добро
пожаловать! Любовь и благодарность” — таким комментарием Мария Кожевникова
снабдила первую фотографию четвертого сына.
Несмотря
на то, что в семье было уже три мальчика, звезда “Универа” подчеркивала, что
для нее совершенно не имеет значение, ребенок какого пола родится следующим по
счету — и она, и муж Евгений Васильев будут в одинаковой степени рады как
дочери, так и сыну.
“Кто
придет в нашу семью, тому и будем рады”, — уверяет Мария Кожевникова.
Отметим,
что супруги никогда не устраивали так называемых гендерных вечеринок, которые
сейчас очень модны в некоторых кругах. На подобных мероприятиях будущие
родители публично объявляют и том, какого пола будет ребенок. Однако, по словам
актрисы, такие вечеринки чужды и ей, и мужу. “Это не заказ, а некое чудо с небес”,
— объяснила Мария Кожевникова.
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