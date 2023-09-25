“Не заказ, а чудо с небес” – Кожевникова родила четвертого сына

Звезда

сериала “Универ” счастлива в браке с Евгением Васильевым уже 17 лет: месяц

назад пара отпраздновала розовую свадьбу. В день годовщины Мария Кожевникова

решила раскрыть карты и больше не скрывать живот: актриса оказалась на крайних

сроках беременности.

25

сентября она родила своего четвертого ребенка — и поспешила рассказать об этом

на своей странице в социальной сети. Мария опубликовала первые изображения, где

она держит только что рожденного младенца за руку. Учитывая, что на руку малыша

повязан голубой браслет, речь, видимо, опять идет о мальчике: актрисе очень

везет на сыновей.

“Добро

пожаловать! Любовь и благодарность” — таким комментарием Мария Кожевникова

снабдила первую фотографию четвертого сына.

Несмотря

на то, что в семье было уже три мальчика, звезда “Универа” подчеркивала, что

для нее совершенно не имеет значение, ребенок какого пола родится следующим по

счету — и она, и муж Евгений Васильев будут в одинаковой степени рады как

дочери, так и сыну.

“Кто

придет в нашу семью, тому и будем рады”, — уверяет Мария Кожевникова.

Отметим,

что супруги никогда не устраивали так называемых гендерных вечеринок, которые

сейчас очень модны в некоторых кругах. На подобных мероприятиях будущие

родители публично объявляют и том, какого пола будет ребенок. Однако, по словам

актрисы, такие вечеринки чужды и ей, и мужу. “Это не заказ, а некое чудо с небес”,

— объяснила Мария Кожевникова.