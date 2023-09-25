 

В семье кавказского чиновника родился полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»

25.09.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В одной из республик Северного Кавказ в молодой семье академика, ветерана труда и генерал-лейтенанта запаса родился первенец, уже обладающий орденом «За заслуги перед Отечеством» всех четырёх степеней. Это первый подобный случай в современной истории России.

Ранее в этой же республике рождались дети с двумя и даже тремя орденскими планками, но полный кавалер родился впервые. Ребёнок и его родители чувствуют себя прекрасно, не скрывают своей радости и строят большие планы на будущее.

Вручение орденов юному герою состоялось в торжественной обстановке в наградном зале республиканского роддома. На мероприятии присутствовали почти 50 его родственников, включая долгожителей-рекордсменов в возрасте 124, 130 и 178 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Поражение МиГ-29 на аэродроме Долгинцево

26.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Исход из Карабаха

26.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Босния и Герцеговина. Белая Аль-Каида

25.09 / Мнение: Новости шринкфляции

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Франция должна принять новую реальность

25.09 / Мнение: 5 грамм то – не лишние!

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: МИД РФ о политике Пашиняна и ситуации в Армении

25.09 / Мнение: Главная проблема малого и среднего бизнеса в России

25.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Отель СС

25.09 / Заворотнюк проиграла суд: теперь от нее требуют деньги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика