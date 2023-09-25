В семье кавказского чиновника родился полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»

В одной из республик Северного Кавказ в молодой семье академика, ветерана труда и генерал-лейтенанта запаса родился первенец, уже обладающий орденом «За заслуги перед Отечеством» всех четырёх степеней. Это первый подобный случай в современной истории России.

Ранее в этой же республике рождались дети с двумя и даже тремя орденскими планками, но полный кавалер родился впервые. Ребёнок и его родители чувствуют себя прекрасно, не скрывают своей радости и строят большие планы на будущее.

Вручение орденов юному герою состоялось в торжественной обстановке в наградном зале республиканского роддома. На мероприятии присутствовали почти 50 его родственников, включая долгожителей-рекордсменов в возрасте 124, 130 и 178 лет.

—