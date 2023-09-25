 

Губящая пожилых людей травма: Софи Лорен прооперировали после перелома бедра

25.09.2023, 9:50, Разное
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Прошлым
утром итальянская кинодива неудачно упала в своем доме в Швейцарии и сломала
бедро, сообщает телеканал “360”. Стоит отметить, что повреждение шейки бедра
является очень опасной травмой для пожилых людей. Вследствие долгого заживания
и ограничения в физической активности на длительный срок, она становится
причиной обострения хронических заболевания и ухудшения общего состояния
человека. Нередко в конечном итоге эта травма оборачивается смертью.

К счастью,
сейчас с 89-летней Софи Лорен все в порядке. Ей оказали первую помощь и в экстренном
порядке сделали операцию. Сейчас звезду мирового кинематографа ждет период
реабилитации. К сожалению, из-за полученной травмы актриса не сможет
присутствовать на завтрашней церемонии открытия ресторане в южном городе-порте
Бари — заведение было названо ее именем, и звезда планировала посетить его.

К слову, это уже четвертый в стране ресторан, названный в честь Софи Лорен
— и не случайно такое заведение открывается именно в городе Бари, ведь актриса
является его почетной гражданкой. Звание присвоили ей после выхода фильма “Вся
жизнь впереди” в 2020 году, снимавшийся как раз в Бари — Софи Лоран сыграла там
одного из ключевых персонажей.


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