Губящая пожилых людей травма: Софи Лорен прооперировали после перелома бедра

Прошлым

утром итальянская кинодива неудачно упала в своем доме в Швейцарии и сломала

бедро, сообщает телеканал “360”. Стоит отметить, что повреждение шейки бедра

является очень опасной травмой для пожилых людей. Вследствие долгого заживания

и ограничения в физической активности на длительный срок, она становится

причиной обострения хронических заболевания и ухудшения общего состояния

человека. Нередко в конечном итоге эта травма оборачивается смертью.

К счастью,

сейчас с 89-летней Софи Лорен все в порядке. Ей оказали первую помощь и в экстренном

порядке сделали операцию. Сейчас звезду мирового кинематографа ждет период

реабилитации. К сожалению, из-за полученной травмы актриса не сможет

присутствовать на завтрашней церемонии открытия ресторане в южном городе-порте

Бари — заведение было названо ее именем, и звезда планировала посетить его.

К слову, это уже четвертый в стране ресторан, названный в честь Софи Лорен

— и не случайно такое заведение открывается именно в городе Бари, ведь актриса

является его почетной гражданкой. Звание присвоили ей после выхода фильма “Вся

жизнь впереди” в 2020 году, снимавшийся как раз в Бари — Софи Лоран сыграла там

одного из ключевых персонажей.