 

Мнение: О верном маркере кризиса в России… Подготовка началась?

25.09.2023, 7:32, Разное
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Говорят, экономисты совершенно точно предсказали девять экономических кризисов из последних… шести. А ведь они оперировали огромным массивом статистических данных, не подвластных уму простого человека. С другой стороны, есть несомненно «народные индикаторы» предстоящей бури хотя бы на потребительском рынке. Известно ведь, что миллионы обывателей не могут ошибаться.

Самые безошибочные «маркеры» — когда народ начинает запасать гречку, рис, вермишель и спички. И ещё соль-сахар впридачу. Тогда уже точно — всё.

Что наблюдается сейчас в России?

Вот данные Минэкономразвития о росте цен на самые популярные продовольственные товары в текущем году и в предыдущем.

Почти всё «долгоиграющее» либо подешевело, либо выросло в цене ниже официального уровня инфляции. Которая сейчас по официальным данным составляет около 6% в годовом исчислении, а по «народным» — 10-12%.

Что ж это получается?

На втором году «адских» западных санкций, призванных сокрушить российскую экономику, народ в России в целом спокоен, расслаблен и в ус не дует, даже не торопясь запасаться «кризисным набором». Ну и способность Кремля финансировать СВО не снизилась тоже, притом что и существенного падения уровня жизни россиян не наблюдается, за исключением прослойки, привыкшей к шопингу в Милане и вакациям в Ницце.

Западные умы, месяцами разрабатывавшие #санкции против РФ, просчитались?

Или #кризис грянет, как всегда, внезапно?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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