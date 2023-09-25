Пересадка сердца свиньи спасла жизнь умирающего пациента

Успешно проведена вторая в истории пересадка сердца свиньи живому человеку. Врачи указывают, что операция спасла пациента, который уже готовился к смерти, и продлила ему жизнь на какое-то время.

Через два дня после операции пациент уже был в состоянии сидеть, общаться и даже шутить с врачами.

Операция была проведена в медицинском университете штата Мэриленд, США, а пациентом стал 58-летний Лоуренс Фаусетт, бывший моряк ВМС США. У него была признана неизлечимая сердечная недостаточность, но ему не подходила пересадка сердца человека из-за неуказанных медицинских проблем.

– Пока никто не знает наверняка, что будет дальше. Но по крайней мере, теперь у меня есть надежда и у меня есть шанс. И я буду хвататься зубами и ногтями за каждый вздох, который смогу сделать, – рассказала Фаусетт, который из-за сердечной недостаточность уже был в одном шаге от смерти.

Последующие несколько недель после операции будут решающими и врачи тщательно следят за состоянием Фаусетта, одновременно не прекращая удивляться самой возможности подобной операции.

– Вы знаете, я просто продолжаю качать головой и думать, как я могу разговаривать с кем-то, у кого сердце свиньи? – отметил доктор Бартли Гриффит, который проводил пересадку.

По словам врачей, они ощущают сильное давление на них со стороны общества из-за революционности таких операций.

В прошлом году эта же команда провела первую подобную пересадку сердца свиньи умирающему пациенту. Это был мужчина по имени Дэвид Беннетт, который после операции прожил всего два месяца.

Обе пересадки были осуществлены с сердцами генно-модифицированных свиней, которых выращивают специально, чтобы не возникло отторжения после пересадки. Отторжение органов это самый большой риск во время трансплантации, потому что иммунная система человека воспринимает новый орган как чужеродный организм.

Подходящих человеческих органов для пересадки куда меньше, чем пациентов, нуждающихся в трансплантации. Поэтому врачи проводят пересадку лишь когда у пациента есть хороший шанс на выживание, а другим отказывают.

Применение органов свиней (пока речь идет только о сердцах и почках) должно помочь решить эту проблему, но пока все это проводится в рамках большого научного эксперимента, а до поставки таких операций на поток еще очень далеко.

Чтобы провести вторую в истории пересадку живому человеку сердца свиньи, специалистам из Мэриленда потребовалось специальное разрешение от Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами в соответствии с процедурой, предусмотренной для определенных экстренных случаев. И около 300 страниц с подробным описанием того, что они хотят сделать и к каким рискам это может привести.

Свиное сердце, предоставленное компанией Revivicor из Блэксбурга, штат Вирджиния, имеет 10 генетических модификаций – какие-то из них отключают определенные гены свиньи, а другие добавляют гены человека, чтобы сделать органы более подходящими для иммунной системы человека.

– Это просто потрясающее чувство – видеть, как это сердце свиньи работает у человека, – считает доктор Мухаммад Мохиуддин, эксперт по ксенотрансплантации из команды хирургов Мэриленда.

Но также он предупреждает:

– Мы не хотим ничего предсказывать. Мы будем воспринимать каждый день как победу и двигаться вперед.