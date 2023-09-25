ДНК раскрывает сексуальные контакты Homo sapiens с «призрачными людьми»

Антропологи внимательно исследовали прошлые связи человечества с «призрачными популяциями» – загадочными группами древних людей, которые, как выяснилось, не были такими уж «призрачными».

Недавние открытия в области исследования ДНК из артефактов дали более глубокое понимание того, как Homo sapiens контактировали с этими загадочными группами.

Первоначально исследование ставит вопрос: кто такие «популяции призраков»? Эти загадочные существа когда-то бродили по Земле, соседствуя с Homo sapiens, и даже, как выяснилось, участвуя в сексуальных контактах с нашими древними предками.

Эксперт по эволюции человека Крис Стрингер из Лондонского музея естественной истории, описывает это открытие как «другой способ быть человеком».

«Мы можем видеть, что они полностью люди», – говорит он. – «Но, что интересно, с другим видом людей. Другой способ быть человеком».

Исследователи обнаружили, что эти древние группы не сильно отличались от Homo sapiens. Некоторые из них проявляли сложное поведение, такое как наскальная живопись и охота. Именно это заставило ученых задаться вопросом: «Смешивались ли наши предки с этими группами?»

Анализ ДНК показал, что Homo sapiens действительно имели сексуальные контакты с этими группами, включая неандертальцев и денисовцев.

Директор программы «Происхождение человека» Рик Поттс из Смитсоновского института, объясняет:

«У них не было карты, они не знали, куда идут, но, взглянув через следующий склон в следующую долину, (они) столкнулись с популяциями людей, которые выглядели немного иначе, чем они сами, но спаривались, обменивались генами».

Так что, хотя Homo sapiens действительно отличались от других групп, этого было недостаточно, чтобы остановить их от сексуального влечения к этим «призрачным» популяциям.

Археолог Джон Ши из Нью-Йоркского университета Стоуни Брук предполагает:

«Они, вероятно, подумали, о, эти парни выглядят немного по-другому. У них немного другой цвет кожи. Их лица выглядят немного по-другому. Но они классные ребята, давайте попробуем поговорить с ними».

Многие исследователи надеются, что с развитием технологии ДНК они смогут погрузиться еще глубже в прошлое и извлечь древние геномы из разных уголков планеты. Это поможет расширить нашу картину человеческой истории и, возможно, узнать больше о таинственных «популяциях призраков».