“Осень с пользой” – Утяшева представляет рецепт вкусной каши
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“Делюсь с вами продуктами, которые
помогут провести осень с пользой и удовольствием”, — пишет спортсменка и
телезвезда на страничке в Telegram. В первую очередь знаменитость советует
амарант! Ляйсан Утяшева считает его идеальным для тех, кто заботится о здоровье.
В употреблении амарантовой крупы множество
плюсов — она помогает оставаться в форме и поддерживать красоту ногтей, кожи и
волос. В составе нет глютена, много белка, а углеводов довольно мало.
Поскольку люди тысячелетиями готовят пищу из амаранта, рецептов сейчас в Сети великое множество. Однако Ляйсан Утяшева
представляет самый актуальный — рецепт вкусной каши. На завтрак это отличная альтернатива овсянке, гречке и другим блюдам из крупы.
Способ приготовления универсальный, долго стоять у плиты не придется. Кроме амаранта, воды и специй больше ничего не потребуется.
“Доведите
воду до кипения, засыпьте в нее крупу и варите 30-40 минут до готовности.
Специи на ваш вкус”, — пишет чемпионка.
По ее словам, в дополнение ко всем
преимуществам блюдо получается необычным. “Жду ваших отзывов!” —
отметила Ляйсан Утяшева. И это повод приготовить вкусную кашу, записав рецепт.
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