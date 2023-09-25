“Осень с пользой” – Утяшева представляет рецепт вкусной каши

“Делюсь с вами продуктами, которые

помогут провести осень с пользой и удовольствием”, — пишет спортсменка и

телезвезда на страничке в Telegram. В первую очередь знаменитость советует

амарант! Ляйсан Утяшева считает его идеальным для тех, кто заботится о здоровье.

В употреблении амарантовой крупы множество

плюсов — она помогает оставаться в форме и поддерживать красоту ногтей, кожи и

волос. В составе нет глютена, много белка, а углеводов довольно мало.

Поскольку люди тысячелетиями готовят пищу из амаранта, рецептов сейчас в Сети великое множество. Однако Ляйсан Утяшева

представляет самый актуальный — рецепт вкусной каши. На завтрак это отличная альтернатива овсянке, гречке и другим блюдам из крупы.

Способ приготовления универсальный, долго стоять у плиты не придется. Кроме амаранта, воды и специй больше ничего не потребуется.

“Доведите

воду до кипения, засыпьте в нее крупу и варите 30-40 минут до готовности.

Специи на ваш вкус”, — пишет чемпионка.

По ее словам, в дополнение ко всем

преимуществам блюдо получается необычным. “Жду ваших отзывов!” —

отметила Ляйсан Утяшева. И это повод приготовить вкусную кашу, записав рецепт.