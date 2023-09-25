 

“Осень с пользой” – Утяшева представляет рецепт вкусной каши

25.09.2023, 5:40, Разное
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“Делюсь с вами продуктами, которые
помогут провести осень с пользой и удовольствием”, — пишет спортсменка и
телезвезда на страничке в Telegram. В первую очередь знаменитость советует
амарант! Ляйсан Утяшева считает его идеальным для тех, кто заботится о здоровье.

В употреблении амарантовой крупы множество
плюсов — она помогает оставаться в форме и поддерживать красоту ногтей, кожи и
волос. В составе нет глютена, много белка, а углеводов довольно мало.

Поскольку люди тысячелетиями готовят пищу из амаранта, рецептов сейчас в Сети великое множество. Однако Ляйсан Утяшева
представляет самый актуальный — рецепт вкусной каши. На завтрак это отличная альтернатива овсянке, гречке и другим блюдам из крупы.

Способ приготовления универсальный, долго стоять у плиты не придется. Кроме амаранта, воды и специй больше ничего не потребуется.

“Доведите
воду до кипения, засыпьте в нее крупу и варите 30-40 минут до готовности.
Специи на ваш вкус”, — пишет чемпионка.

По ее словам, в дополнение ко всем
преимуществам блюдо получается необычным. “Жду ваших отзывов!” —
отметила Ляйсан Утяшева. И это повод приготовить вкусную кашу, записав рецепт.


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