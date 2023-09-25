 

“Один на миллион”: щенок показал трюк с тыквой на голове

25.09.2023, 4:35, Разное
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В Сети набирает популярность видео, снятое в американском городе Оберне, на юго-востоке Алабамы. Главный герой ролика — милый щенок, который крадется за мячиком и балансирует с тыквой на голове. Животное осторожно двигается и переставляет лапы, что позволяет удержать груз на месте.

Пользователи Сети остались в восторге от трюка, который показал щенок. Невозмутимый питомец стал причиной восторга огромного количества людей. В комментариях к ролику на ютуб-канале ViralHog появились восклицания, посвященные животному.

“Обожаю эту собаку, спасибо, один на миллион”, “Вау, так здорово, посмотрите на его нос, мне он нравится”, “Какой умный щенок, такой нежный и такой милашка”, “Я бы взял его с собой повсюду”, “Это чудо!” — отреагировала аудитория видео.


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