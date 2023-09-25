Рыбинск. Криминальная хроника с 18 по 24 сентября

В Рыбинске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в угоне иномарки

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» от местной жительницы поступило сообщение о том, что пропал принадлежащий ей автомобиль “КИА”. Нарядом ДПС ГИБДД автомобиль “КИА” был обнаружен на ул. Волжская Набережная с механическими повреждениями, за рулем находился мужчина 1988 г.р. находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлено, что задержанный является работником автомойки, он воспользовался доступом к транспортному средству, оставленному в боксе для мойки, и совершил ее угон. Водителем было совершенно два дорожно транспортных происшествия с автомашинами «Hyundai Creta» и «Volvo» с места совершения которых, он скрылся.

Подозреваемым даны признательные показания. Установлено, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», по ч. 1 ст. 166 УК РФ “Угон”.

Также сотрудниками ДПС ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого составлены протоколы об административных правонарушениях: по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ “Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами”, по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ “Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона”, и по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ “Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся”.

Житель г. Рыбинска лишился крупной суммы денег, которую перевел за ремонт двух автомашин

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска 1972 г.р. и сообщил о том, что знакомый путем обмана завладел принадлежащими ему денежными средствами. Ущерб составил более 1 млн. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлено, что ранее заявитель оставил два своих автомобиля «Тойота Рав 4» и «Фольксваген гольф» у своего знакомого на ремонт. В течении двух лет переводил деньги на запасные части, однако ремонт транспортных средств не произведен, деньги ему не возвращены.

Подозреваемый,ранее судимый житель г. Рыбинска 1994 г.р., дал признательные показания. Он пояснил, что деньги потратил на собственные нужды.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Расследование продолжается.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

Полицией выясняются обстоятельства ДТП в Рыбинске, в результате которого погиб человек

17 сентября около 11.05 на автодороге «Рыбинск-Александровская пустынь» произошло ДТП – по предварительной информации водитель автомобиля «Ланд Крузер» мужчина 1971 г.р. совершил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ», водитель и пассажир которого находились рядом с транспортным средством.

В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ» – женщина 1950 г.р. скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи, водитель госпитализирован.

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, бригада СМП.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.