Рупор кремлевской пропаганды: Расходы на Украину

Утверждается, что общий объем расходов США и союзников на Украину к сентябрю 2023 года с февраля 2022 года составил 323 млрд. долларов.

При этом, Россия удвоила свои целевые расходы на оборону на 2023 год более чем до $100 млрд, что составляет треть всех государственных расходов, пишет Reuters со ссылкой на правительственный документ, показавший, что расходы на войну в Украине стремительно растут и вызывают напряжение в Москве.

Только в первой половине 2023 года Россия потратила на оборону на 12%, или на 600 млрд руб. больше, чем 4,98 трлн руб. ($54 млрд), которые она изначально планировала на 2023 год. Расходы на оборону за первые шесть месяцев года составили 5,59 трлн руб., что составляет 37,3% от общей суммы 14,97 трлн руб., израсходованных за этот период, говорится в документе. То есть, на “оборону” РФ тратит 1,25 млрд рублей в час.

Большая часть этих средств идет на “специальную военную операцию” в Украине.

По мнению экспертов, прямые военные расходы и стоимость утраченной техники России за 18 месяцев войны (с 24 февраля 2022-го по 24 августа 2023-го) составляют около $167,3 млрд. Эта оценка не включает постоянные расходы на оборону, не связанные с военными действиями. А также не включает экономические потери РФ от санкций.

Наиболее крупные статьи расходов: обеспечение военных действий ($51,3 млрд), зарплаты военных ($35,1 млрд), компенсации семьям погибших ($25,6 млрд) и раненых ($21 млрд) и стоимость уничтоженной техники ($34 млрд).

Тем не менее, закрытые и секретные статьи расходов почти удвоятся и вырастут до 11,1 трлн руб., с 6,5 трлн в 2023 году. Это составит 30% общего объема расходов бюджета.

Как отмечает издание, эволюция российского военного бюджета показывает, что приоритеты правительства меняются на фоне боевых действий, вызывающих тяжелые финансовые потери. Планируется, что в следующем году расходы на оборону превысят социальные расходы, несмотря на то, что Кремль готовится к президентским выборам в марте.

Расходы на социальную политику в 2024 году должны достигнуть 7,5 трлн руб. против 6,5 трлн в 2023 году. В проекте бюджета общие расходы 2024 года прогнозируются на уровне 36,6 трлн руб., что на 15% больше, чем в нынешнем году.

Правительство РФ ожидает, что доходы составят более 35 трлн руб., что на 22% больше, чем в 2023 году, а дефицит сократится вдвое, до 0,9% ВВП в 2024 году с 1,8% в этом году.

Прогнозируется, что доходы от нефти и газа также возрастут почти на четверть в следующем году, до 11,5 трлн руб.